Jetzt geht's los! Am Freitag startet die Magdeburger "Mückenwiesn"

Magdeburg - Zum Wochenendstart heißt es endlich wieder "O' zapft is!" mit dem traditionellen Fassanstich für die Mückenwiesn 2023 auf dem Messeplatz Magdeburg .

Neben Mickie Kraus (53) können sich Schlager-Fans über Michelle (51) und Ikke Hüftgold (47) freuen. © Mückenwiesn/Agentur Pres(s)tige

Auch dieses Jahr lässt es sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (60) nicht nehmen, das Oktoberfest in der Landeshauptstadt zu eröffnen.

Laut Mückenwirt Uli Bittner können sich Handball- und Fußballfreunde in den drei Wochen der Mückenwiesn ebenfalls auf den mittlerweile traditionellen Besuch der Handballhelden des SC Magdeburg und der Fußball-Zweitligisten des 1. FC Magdeburg freuen.



Die Eröffnung der Mückenwiesn ist am 22. September um 19 Uhr durch Borris. Anschließend sorgt Mickie Krause (53) am Eröffnungsabend im Festzelt für die richtige Feststimmung.