Von Blau-Weiß bis Schwarz-Rot-Gold: Deshalb wechselt die Kaiser-Otto-Bücke mehrmals ihre Farben

Magdeburg - In den nächsten Tagen wird die neue Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg in verschiedenen Farben leuchten. Das ist der Grund.

Die Kaiser-Otto-Brücke wird unter anderem in den Stadtfarben Grün-Rot erstrahlen. © Screenshot/Facebook/Landeshauptstadt.Magdeburg

Dabei stehen die Farbvarianten Blau-Weiß, Grün-Rot sowie Schwarz-Rot-Gold im Mittelpunkt. Grund dafür sind Licht-Intensitätsmessungen, teilte die Stadt mit.

Diese sollen konkret am 16. April zwischen 19 und 21 Uhr stattfinden.

Zunächst wird die Brücke in Weiß erleuchten, ehe auf eine der drei Farbvarianten für 30 Minuten umgestellt wird. Einen ähnlichen Test hat es zuletzt im Februar gegeben.

Das Testen der Lichter und das Messen derer Intensität sind vorbereitende Maßnahmen für das bevorstehende Fledermaus-Monitoring.

Dieses soll im Frühjahr beginnen. Dann wird ermittelt, ob die verschiedenen Farben der Beleuchtung einen Einfluss auf die Aktivität von Fledermäusen haben.