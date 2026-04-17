Am Adolf-Mittag-See in Magdeburg: Dann startet die neue Bootssaison

Magdeburg - Die Tage werden wärmer und bleiben länger hell. Für viele beginnt damit wieder das Genießen der Freizeit in der Natur. Passend dazu startet im Magdeburger Stadtpark die neue Bootssaison.

Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg haben die Boote bereits zu Wasser gelassen. (Archivfoto) © Landeshauptstadt Magdeburg

Am Dienstag, 21. April, eröffnet wieder der Bootsverleih am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn. Schon jetzt sind alle Boote aus dem Winterlager geholt und zu Wasser gelassen worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Dank der Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg ist man bestens auf die neue Saison vorbereitet.

Voraussichtlich bis Oktober können die 18 Tret- und Ruderboote geliehen werden. Dazu zählen auch die sogenannten Wassertaxis, die sogar Platz für bis zu sechs Personen bieten.

Durch ein integriertes Steuerrad, das auch leicht von Kindern bedient werden kann, sind sie vor allem für Familien geeignet.

An den Preisen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert.