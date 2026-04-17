Am Adolf-Mittag-See in Magdeburg: Dann startet die neue Bootssaison

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Die Bootssaison am Adolf-Mittag-See in Magdeburg beginnt. Die insgesamt 18 Tretboote wurden bereits zu Wasser gelassen und können schon bald geliehen werden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Tage werden wärmer und bleiben länger hell. Für viele beginnt damit wieder das Genießen der Freizeit in der Natur. Passend dazu startet im Magdeburger Stadtpark die neue Bootssaison.

Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg haben die Boote bereits zu Wasser gelassen. (Archivfoto)
Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg haben die Boote bereits zu Wasser gelassen. (Archivfoto)  © Landeshauptstadt Magdeburg

Am Dienstag, 21. April, eröffnet wieder der Bootsverleih am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn. Schon jetzt sind alle Boote aus dem Winterlager geholt und zu Wasser gelassen worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Dank der Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg ist man bestens auf die neue Saison vorbereitet.

Voraussichtlich bis Oktober können die 18 Tret- und Ruderboote geliehen werden. Dazu zählen auch die sogenannten Wassertaxis, die sogar Platz für bis zu sechs Personen bieten.

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Durch ein integriertes Steuerrad, das auch leicht von Kindern bedient werden kann, sind sie vor allem für Familien geeignet.

An den Preisen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert.

Das kosten die Ruder- und Tretbote am Adolf-Mittag-See in Magdeburg

Insgesamt 18 Boote stehen am Adolf-Mittag-See zum Leihen zur Verfügung. (Archivfoto)
Insgesamt 18 Boote stehen am Adolf-Mittag-See zum Leihen zur Verfügung. (Archivfoto)  © Screenshot/Facebook/Landeshauptstadt.Magdeburg

Ruderboote:

  • 30 Minuten: 3 Euro

  • 60 Minuten: 5 Euro

Tretboote (normal, max. 4 Personen):

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  • 30 Minuten: 4 Euro

  • 60 Minuten: 6 Euro

Tretboote für 5 Personen:

  • 30 Minuten: 5 Euro

  • 60 Minuten: 7 Euro

Wassertaxis:

  • 30 Minuten: 6 Euro

  • 60 Minuten: 8 Euro

Der Bootsverleih öffnet täglich um 11 Uhr seine Türen und schließt diese wieder um 18 Uhr. Montag ist Ruhetag. Bei schlechtem Wetter ruht der Fahrbetrieb.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Landeshauptstadt.Magdeburg

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