Magdeburger Lichterfahrt sammelt Spenden für diesen guten Zweck

Magdeburg - Inzwischen ist es Tradition: Am Neujahrstag ziehen Hunderte funkelnde und leuchtende Traktoren durch Magdeburg - alles für den guten Zweck.

Die Lichterfahrt startet um 17 Uhr im Magdeburger Südwesten. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Bei der alljährlichen Lichterfahrt versammeln sich am Donnerstag gegen 17 Uhr um die 300 Trecker auf dem Parkplatz vom Magdeburger Börde-Park.

Hier wird das traditionelle Drohnenfoto aufgenommen, bei dem die Maschinen die Jahreszahl 2026 bilden.

Von dort aus führt die Fahrt-Route über Ottersleben, Leipziger Straße und Stadtfeld bis in die Altstadt.

Die Neujahrsfahrt ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern tut auch noch Gutes. Sie soll soziales Engagement sichtbar machen.

In diesem Jahr werden Gelder für einen Baby-Notarztwagen gesammelt. Im Voraus kamen bei einer Altpapier-Sammelaktion schon rund 4184 Euro zusammen.

