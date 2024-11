Modernisierung des Knoten Magdeburg geht in die nächste Runde!

Magdeburg - In der Landeshauptstadt Magdeburg geht die Modernisierung des Eisenbahnknotens weiter. Das ist in den kommenden Wochen geplant.

Die Bauarbeiten des Knoten Magdeburg dauern voraussichtlich noch bis 2027. © 123RF/marushy

Seit dem Sommer finden Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) im Südabschnitt zwischen Magdeburg-Hasselbachplatz und Magdeburg-Buckau statt, um den wichtigen Eisenbahnknoten für den modernen Schienenverkehr fit zu machen.

Während der Arbeiten kann es zu Änderungen im Bahnverkehr kommen.

In der Nacht vom 22. auf den 23. November wird auf Höhe des Klinkeparks eine neue Signalbrücke aufgestellt. Hierfür werden die Gleise zwischen Magdeburg Buckau und Hauptbahnhof gesperrt. Die Züge werden umgeleitet.

Vom 23. bis zum 26. November gehen die Bauarbeiten in den Nächten zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Schönebeck-Bad Salzelmen sowie Dodendorf weiter. Hier werden Weichen erneuert.

Ab dem 22. bis zum 28. November kann es zwischen Schönebeck (Elbe) und Magdeburg-Buckau zu Beeinträchtigungen kommen. Wegen Instandhaltungsarbeiten ist nur ein eingleisiger Zugbetrieb möglich. Zeitweise muss auch die gesamte Strecke gesperrt werden.

Für die Reisenden im Regionalverkehr stehen Busse als Ersatz zur Verfügung. In der Nacht vom 25. auf den 26. November halten die Züge der Linien Magdeburg und Erfurt (RE10) und Magdeburg und Aschersleben (RB41) nicht in Schönebeck (Elbe), sondern ersatzweise in Schönebeck Süd.