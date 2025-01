Neuer Mieter gefunden! Wer jetzt im ehemaligen McDonald's einzieht

Magdeburg - Mietvertrag ist unterzeichnet! Nach knapp drei Jahren Leerstand darf im ehemaligen McDonald's in der Magdeburger Innenstadt nun ein neues Unternehmen einziehen. Es handelt sich auch dieses Mal wieder um ein Restaurant.

In das "Stadt Prag" soll ab Sommer 2026 das Restaurant "Augustiner" ziehen - ein Wirtshaus, "rechtzeitig zum Oktoberfest ", heißt es in der Mitteilung weiter. Der Innen- und Außenbereich bietet dann Platz für 200 bis 300 Gäste.

Laggner betreibt demnach 18 Lokale deutschlandweit mit knapp 600 Mitarbeitern. Aber was hat er jetzt für die Elbestadt geplant?

Die Umrisse des Schriftzugs "McDonald's" sind am sogenannten "Stadt Prag" vor den Toren des Alten Markts immer noch sichtbar - auch wenn der Fast-Food-Riese schon vor fast drei Jahren die Schotten dichtgemacht hat.

Vorher beherbergte die Ladenfläche für über 30 Jahre einen McDonald's - der Schriftzug ist immer noch leicht sichtbar. © Lena Schubert/TAG24

Im Obergeschoss, das zuvor durch eine Tanzschule und "World of Music" genutzt wurde, sollen nun Konferenz- und Veranstaltungsräume entstehen, die auch gastronomisch genutzt werden können.

Die Ansiedlung des neuen Etablissements steuere maßgeblich zur nachhaltigen Stadtentwicklung bei und würde künftig Arbeitsplätze für etwa 50 bis 60 Servicemitarbeiter schaffen.

Vor der großen Eröffnung in etwa eineinhalb Jahren muss aber noch viel geschehen. "Die Bauarbeiten sind technisch anspruchsvoll und starten in Kürze. Die Denkmalpflege ist bereits seit längerem aktiv", so die WOBAU gegenüber TAG24.

Der Fast-Food-Riese McDonald's, der gute 30 Jahre im "Stadt Prag" residierte, zog urplötzlich im April 2022 aus. Lange war im Gespräch, ob das Burger-Restaurant "Hans im Glück" Nachfolger sein könnte. Statt Burger und Pommes gibt es also fortan in der Fußgängerzone Bier, Wurst und Brotzeit.