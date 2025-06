Parkplätze an kommunalen Schulen werden kostenpflichtig: Stadt Magdeburg erntet Kritik

Magdeburg - Wer an einer kommunalen Schule in Magdeburg parken möchte, muss demnächst dafür zahlen. Das sorgt vor allem bei Schülern für Unmut.

Alles in Kürze

Manche Schüler seien nur einmal pro Woche oder in einem vierwöchigen Rhythmus in der Schule. "Ich würde mich freuen, wenn es für die Schüler die Möglichkeit gibt, nur für die Zeitfenster zu bezahlen, die sie auch hier vor Ort sind."

"Pauschal 30 Euro für Schüler und Schülerinnen, die sich in verschiedenen sozialen Formen bewegen, sind nicht tragbar", so Schulleiterin Katja Behrens zum MDR.

"Na klar, verstehen wir die Kritik von außen beziehungsweise den Unmut, dass man jetzt für etwas zahlen muss, was bislang kostenfrei war", so Michael Reif, Pressesprecher der Stadt, in dem Beitrag. Doch die Schulparkplätze werden immerhin von der Stadt bewirtschaftet.