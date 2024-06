Premieren, Festival und eine besondere Figur: Was das Puppentheater Magdeburg plant

Magdeburg - Das Puppentheater Magdeburg zieht junge wie erwachsene Besucher an. Es setzt auch in der Spielzeit 2024/25 auf Vielfalt. Ein Festival wird einer uralten zentralen Figur des Puppenspiels gewidmet.

Das Puppentheater Magdeburg hat das Programm für das kommende Jahr angekündigt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Theater bringt in der kommenden Spielzeit Astrid Lindgrens "Die Brüder Löwenherz" und Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" auf die Bühne. Insgesamt sieben Premieren für Kinder und Erwachsene seien geplant, sagte Intendantin Sabine Schramm am Donnerstag.

Auf die Bühne kommt auch das Weihnachtsmärchen "Nikolaus und der dumme Nuck" nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Luise von der Crone (Premiere am 23. November 2024). Für Menschen ab 16 Jahren wird "Sein oder Nichtsein" inszeniert, eine Komödie von Nick Whitby nach einem Film von Ernst Lubitsch, in dem eine jüdische Schauspieltruppe in der Nazi-Zeit um ihr Leben spielt.

Die Spielzeiteröffnung ist für den 31. August geplant mit Theater und Kunst für alle Altersgruppen. Workshops, Live-Performances und Blicke hinter die Kulissen sind angekündigt.

Neu wird in der anschließenden Spielzeit eine Reihe mit Podiumsdiskussionen, szenischen Lesungen, Musikabenden und Performances mit Nachgesprächen sein.