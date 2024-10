Spatenstich für Milliardenprojekt an Uniklinik Magdeburg: Finanzierung in der Kritik!

Magdeburg - Am Universitätsklinikum Magdeburg entsteht ab sofort ein großer Neubau. Im neuen Zentralklinikum sollen mehrere Abteilungen zusammengezogen werden.

Allein in diesem Jahr rechnet das Universitätsklinikum mit einem Fehlbetrag von rund 47,6 Millionen Euro.

Bislang gibt es auf dem Gelände eine Vielzahl von Gebäuden. Allein für die innerbetrieblichen Krankentransporte fallen jährlich Kosten von rund 20 Millionen Euro an.

Der Bau sei das bisher größte Projekt in der 70-jährigen Geschichte der Universitätsmedizin Magdeburg, teilte die Uniklinik anlässlich des Spatenstichs mit. Rund 1,06 Milliarden Euro sind dafür veranschlagt.

"Es ist das größte Bauprojekt, das Sachsen-Anhalt je in Angriff genommen hat", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Hier in Magdeburg entsteht ein Ort für Spitzenmedizin, ein Leuchtturm für Krankenversorgung, Forschung und Lehre."

Die Uniklinik sieht den Funktionsbau als Herzstück für den gesamten Klinikcampus. Er wird an das größte Gebäude auf dem Campus, das Haus 60, angedockt. Geplant ist unter anderem ein Integriertes Notfallzentrum, das als zentrale Anlaufstelle für Notfälle dienen soll. Auch das Herzzentrum, das 2026 fertiggestellt werden könnte, wird in den Campus eingebunden.

Mit Blick auf die Millionendefizite in den vergangenen Jahren gibt es Befürchtungen, dass die Uniklinik die Mietzahlungen letztlich nicht stemmen kann und am Ende das Land einspringen muss.

"Die IPS will künftig dem Uniklinikum die neuen Gebäude vermieten. Für die hohen Mietkosten muss das Land wiederum den Zuschuss an das Uniklinikum massiv erhöhen. Das schadet dem Land, weil dieses Geld dann an anderer Stelle fehlt."