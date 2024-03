01.03.2024 10:07 Staatsminister Robra muss in die Uniklinik - der Grund dafür ist herzerwärmend

Staatsminister Rainer Robra (72, CDU) war am gestrigen Donnerstag zu Gast an der Universitätsklinik in Magdeburg um Blut zu spenden.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Staatsminister Rainer Robra (72, CDU) war am gestrigen Donnerstag zu Gast an der Universitätsklinik in Magdeburg. Nicht weil er krank war - sein Besuch hatte einen anderen Grund. Staatsminister Rainer Robra (72, CDU) spendete am Donnerstag Blut in der Magdeburger Uniklinik. © Uniklinik Magdeburg/Melitta Schubert Der Chef der Staatskanzlei besuchte die Blutbank der Unimedizin, um selber Blut zu spenden. Zudem begutachtete er die Arbeit vor Ort und erkundigte sich über die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, teilte eine Sprecherin der Klinik mit. "Die Bereitschaft zur Blutspende ist eine humanitäre Geste von großer Bedeutung, die nachhaltige Auswirkungen hat und Leben rettet. Dabei ist der Zeitaufwand relativ gering", betonte der 72-Jährige. Robra gab zu "Schwellenangst" vor der Blutabnahme gehabt zu haben, erklärte aber auch, dass die Mitarbeiter der Blutbank ihm darüber hinweghelfen konnten. Magdeburg Lokales Darum müssen Autofahrer in Magdeburg heute etwas Geduld mitbringen! Der Staatsminister war darüber erfreut, dass es inzwischen keine Altersbeschränkung fürs Spenden gibt. Jeder über 18 Jahre könne sein Blut geben. Blut spenden ist an der Uniklinik immer mittwochs von 14 bis 19 und immer freitags von 11 bis 15 Uhr möglich. Alle Infos findet Ihr auf der Website der Blutbank.

Titelfoto: Uniklinik Magdeburg/Melitta Schubert