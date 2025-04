13.04.2025 20:36 Tierischer Spaß in Magdeburg: Viele Pfötchen besuchen die Messehallen

In den Messehallen Magdeburgs ging es am Wochenende tierisch her: Viele Aussteller präsentierten ihre Lieblinge, boten innovative Ware und viel Unterhaltung.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Von Reptil bis Bernhardiner: Bei der Messe "Tierwelt" in Magdeburg ging es rund um unsere flauschigen Freunde. Bei der "Tierwelt" wurden viele verschiedene Rassen präsentiert. © agentur pres(s)tige Ein Alpaka-Streichelzoo, tanzende Hunde und Baukastensysteme für Schildkrötengehege: Bei der Messe Magdeburg fanden sich am Samstag und Sonntag viele Tierliebhaber zusammen, wie die Agentur pres(s)tige mitteilte. Bei dem Treffen gab es viel zu entdecken. Nicht nur wurden Rassentiere ausgestellt, auch Händler aus der Region präsentierten ihre Ware und die Gäste wurden mit Shows bespaßt. Ein Highlight waren beispielsweise Hundesnacks auf Insektenbasis von Fellow. Magdeburg Lokal Übernachtungen ab sofort teurer: Bettensteuer in Magdeburg aktiv "Wir sind ein deutscher Hersteller und bieten Tierfreunden eine nachhaltige Alternative zu Fleisch, die auch für Hunde mit Futtermittelallergien geeignet sind“, so Mitarbeiterin Nancy Jestädt gegenüber der Agentur pres(s)tige. Auch beliebt war die Hundefotografin Sandy Löwe: Mit der Kamera unter einem Glastisch, auf dem die Pfotenträger platziert werden, schießt die Dresdenerin einzigartige Bilder.

Titelfoto: agentur pres(s)tige