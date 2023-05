27.05.2023 07:13 Trotz angespannter Situation: Das Strandbad Neustädter See öffnet wieder

Am heutigen Samstag ist das Strandbad Neustädter See in Magdeburg wieder geöffnet. Doch das Freibad steht vor einigen Herausforderungen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am heutigen Samstag ist das Strandbad Neustädter See in Magdeburg wieder geöffnet. Doch das Freibad steht vor einigen Herausforderungen. Ab sofort ist das Baden am Neustädter See wieder möglich. © Jens Wolf/dpa Gegen 10 Uhr öffnet das Naherholungszentrum inklusive Kinder- sowie FKK-Strand seine Pforten für Besucher. Dafür muss allerdings am sonnigen Wochenende das Freibad Süd in Reform geschlossen bleiben. Der Grund: Es herrsche weiterhin Fachkräftemangel beim Aufsichtspersonal, was derzeit über verschiedene Bäder aufgeteilt werden muss, das teilte die Stadt Magdeburg am Freitag mit. Doch der Mangel an ausgebildeten Rettungsschwimmern ist nicht das einzige Manko. Im vergangenen Jahr musste das Strandbad wegen Enterokokken- und Blaualgen-Befall vorübergehend schließen - das Freibad hatte sogar die Qualitätseinstufung "mangelhaft" dafür erhalten. Auch dieses Jahr könnten solche giftigen Algen und Bakterien wieder ein Hindernis darstellen. Magdeburg Lokales Wieder neue Baustellen: Auf diese Sperrungen müssen sich Magdeburger nun einstellen Die Stadt Magdeburg schrieb nun, dass bereits viele Maßnahmen erhoben wurden, um einer erneuten Schließung vorzubeugen. "Die Maßnahmen, die zum Teil bereits vor Beginn der Badesaison abgeschlossen wurden, sollen sich bereits in diesem Jahr positiv auf die Badegewässerqualität auswirken", hieß es in der Mitteilung. Der See sowie seine Ab- und Zuflüsse würden permanent überwacht und untersucht. Bis zum 3. September soll das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet haben. Allerdings kann es aufgrund von Wetterbedingungen oder unvorhersehbaren Vorkommnissen zu spontanen Änderungen der Öffnungszeiten oder Schließungen kommen.

Titelfoto: Jens Wolf/dpa