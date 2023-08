Westringbrücke wieder offen! So steht es um die Baustellen in Magdeburg

Magdeburg - Sommerzeit ist Baustellen-Zeit, auch in Magdeburg . Zwar wurden wieder einige Sperrungen aufgehoben, doch ab nächster Woche kommen auch sechs neue Baustellen im Stadtgebiet hinzu.

Ebenfalls ab Montag bis 8. September ist dann auch ein kleiner Abschnitt des Südrings (Sudenburg) dran: In Fahrtrichtung Halberstädter Straße müssen hier Bauarbeiten der MVB vorgenommen werden.

Vom 28. bis 30. August sind Wartungs- und Pflegearbeiten auf dem Magdeburger Ring von Nöten, deswegen wird in Höhe der Cochstedter Straße (Leipziger Straße) von jeweils 8.30 bis 13.30 Uhr die rechte Fahrspur gesperrt.

Die Baustelle am Schleinufer, sowie die monatelange Riesen-Sperrung an der Westringbrücke konnte beendet werden. Ab dem heutigen Freitag wird auch die Helmstedter Chaussee wieder komplett befahrbar sein, teilte die Landeshauptstadt mit.

Bis 6. September ist dann auch der Nordabschnitt der Saalestraße (Industriehafen) dicht, da die SWM hier Kanäle sanieren.

Kürzere Tagessperrungen stehen dann am 30. August an. Auf einem kurzen Abschnitt der Otto-von-Guericke-Straße am Hasselbachplatz (Altstadt) sind Intervallsperrungen der nördlichen Richtungsfahrbahn von jeweils maximal fünf Minuten erforderlich, da hier Dreharbeiten stattfinden.

Und der Parkplatz an der Ostseite der Stadthalle (Werder) ist am 30. August wegen des Aufbaus eines Kranes voll gesperrt. Im Anschluss kann voraussichtlich bis zum Jahresende nur die Hälfte der Fläche zum Parken genutzt werden.

Örtliche Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Es kann zum Wartezeiten und Behinderungen kommen.