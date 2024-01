Wie geht gesünder arbeiten? Die Hochschule Magdeburg-Stendal macht's vor!

Magdeburg - Im Seminarraum auf einem Laufband gehen oder im Flur "Himmel und Hölle" spielen, was soll das denn?! An der Hochschule Magdeburg -Stendal (h2) werden durch diese zunächst seltsamen Methoden wichtige Lektionen zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz gelehrt.

In den Fluren der Blockgebäude sind kindlich aussehende Spiele aufgebaut: ob ein "Himmel und Hölle"-Muster auf dem Boden oder bunte Reaktionsspiele an den Wänden.

Tausende Menschen erkranken jedes Jahr - viele davon am Arbeitsplatz. Die ZDF -Sendung "Plan B - Gesünder arbeiten" ist zu Gast an der h2, die als erste Uni Deutschlands den Studiengang "Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement" anbietet.

Ob "Himmel und Hölle" in den Fluren oder Laufbänder im Seminarraum, der Studiengang bringt praktisch gesundheitsfördernde Arbeit näher. © ZDF/Frédérique Veith

Gleichzeitig kann Bewegung während der Arbeit maßgeblich die kognitiven Fähigkeiten verbessern. Doch in dem Gesundheitsstudiengang werden auch Skills wie respektvoller Umgang, Kommunikation und Freude an der Arbeit gelebt und gelernt. Immerhin sollen die Auszubildenden eines Tages Firmen zur Seite stehen, um die Arbeit für alle Angestellten zu verbessern.

"Gesundheitsmanagement ist nicht nur der Obstkorb, ist nicht nur die Rückenschule", lacht Josefine Winning, Gesundheitsmanagerin an der h2, in der ZDF-Sendung.

Studien haben ergeben, dass in 2021 allein in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden von über 89 Milliarden Euro durch Arbeitsunfähigkeit entstanden ist.

"Es gibt immer mehr Belastung, beispielsweise Zeitdruck, Stress, Personalmangel, dadurch entsteht der Kreislauf der Überlastung", erläutert Dozentin Annette Bergmüller, "Kranke scheiden aus, und die Gesunden werden vermutlich auch krank, weil sie diese Last noch tragen müssen."

Dem muss in Zukunft vorgebeugt werden, genau dafür sind Gesundheitsmanager da, so Bergmüller - und dafür bildet die Hochschule Magdeburg-Stendal auch aus.

Was jeder Arbeitnehmer und Arbeitgeber dazulernen kann und wie es vielen Frauen in der Arbeitswelt während den Wechseljahren ergeht, das erfahrt Ihr am heutigen Samstagabend um 17.35 Uhr bei "Plan B - Gesünder arbeiten" im ZDF oder vorab in der ZDF-Mediathek.