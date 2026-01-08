Winterdienst hat Vorrang: Probleme bei Abfallentsorgung in Magdeburg

In Magdeburg kann es in den kommenden Tagen zu Einschränkungen bei der Müllentsorgung kommen. Nicht nur das Wetter hat Einfluss, auch Personalentscheidungen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das anhaltende Winterwetter soll sich in den kommenden Stunden noch etwas verschärfen. Das beeinflusst auch die Abfallentsorgung in Magdeburg.

In den kommenden Tagen müssen Magdeburger mit Einschränkungen bei der Müllentsorgung rechnen. (Symbolbild)
In den kommenden Tagen müssen Magdeburger mit Einschränkungen bei der Müllentsorgung rechnen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, seien insbesondere die Leerung der Abfallbehälter, die Sperrmüllabholung und der Containerdienst betroffen.

Dabei könne es auch zu Einschränkungen und kurzfristigen Schließungen auf den drei städtischen Wertstoffhöfen kommen.

Nicht nur das Wetter selbst hat Auswirkungen auf die Entsorgungen durch schlecht befahrbare Straßen.

Weihnachtsbäume und Böller entsorgen: Das muss in Magdeburg beachtet werden
Magdeburg Lokal Weihnachtsbäume und Böller entsorgen: Das muss in Magdeburg beachtet werden

Auch viele städtische Mitarbeiter unter anderem aus der Abfallwirtschaft werden für den Winterdienst benötigt.

Die Stadtverwaltung bittet bei ihrer Entscheidung sowie bei möglichen Einschränkungen und eventuellen Problemen um Verständnis.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Lokal: