Magdeburg startet Verwaltungspodcast: Darum geht es in "Mit Brief und Siegel"

Magdeburg – Wie funktioniert eigentlich eine Stadtverwaltung? Genau diese Frage will die Landeshauptstadt Magdeburg künftig in einem neuen Podcast beantworten.

Die Stadt Magdeburg startet am 6. Juli einen eigenen Podcast. (Symbolbild) © 123rf/gavranboris

Am 6. Juli startet das Format "Mit Brief und Siegel – der Magdeburger Verwaltungspodcast". Darin sollen kommunale Themen verständlich erklärt und Einblicke in die Arbeit der Stadtverwaltung gegeben werden, teilte die Stadt Magdeburg mit.

Zum Auftakt erscheinen direkt zwei Folgen. In einer kurzen Einführung wird erklärt, worum es in dem Podcast geht. Die erste reguläre Episode trägt den Titel "Was machen Sachen? – Kommune einfach erklärt".

Darin geht es unter anderem darum, welche Aufgaben eine Stadt übernimmt und wofür sie überhaupt zuständig ist.

Eine Woche später, am 13. Juli, soll Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) im Podcast zu hören sein. Sie erzählt von ihrem Arbeitsalltag, aktuellen Herausforderungen und Themen, die Magdeburg derzeit beschäftigen.

Künftig soll immer montags eine neue Folge veröffentlicht werden. Geplant sind unter anderem Episoden zu Bürgerbeteiligung, Stadtplanung, Digitalisierung, Smart City, Inklusion, Ausbildung in der Stadtverwaltung und Wahlen.