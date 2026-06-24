Nach Jahren des Leerstands: Magdeburger Schiffsmühle bekommt neues Leben

Magdeburg - Jahrelang war es ruhig um die historische Schiffsmühle am Petriförder in Magdeburg . Jetzt soll das markante Bauwerk wieder Besucher anlocken. Das ist geplant:

Simon Becker vor der historischen Holzschiffsmühle in Magdeburg. © Landeshauptstadt Magdeburg, Romy Buhr

Der Musiker und Kulturschaffende Simon Becker hat einen neuen Nutzer für die hölzerne Schiffsmühle gefunden. Das Wahrzeichen soll künftig zum Museum und Begegnungsort werden.

Nach Angaben der Stadt Magdeburg soll das Bauwerk an der Elbe ab August 2026 zunächst mittwochnachmittags für Besucher geöffnet werden. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, hieß es weiter.

Zunächst werden die Räumlichkeiten hergerichtet, anschließend sollen Exponate repariert und die Ausstellung modernisiert werden.

Becker baut nebenher zudem ein ehrenamtliches Team auf und sucht aktuell weitere Unterstützer. Interessierte können sich daher unter [email protected] anmelden.

Neben einem Museum soll die Stätte auch künftig für kleinere Kulturveranstaltungen bereitstehen. Die Sommersaison 2026 soll zunächst das Konzept testen und Partner für die langfristige Entwicklung des Projekts gewinnen. Einen ersten Einblick gibt es bereits am 26. August. Dann ist eine offizielle Projektvorschau geplant.