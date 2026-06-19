Kultkneipe Flowerpower kurz vor dem Aus: Betreiberin setzt jetzt alles auf eine Karte

Magdeburg - Das Flowerpower am Hasselbachplatz in Magdeburg muss noch nicht dichtmachen. Doch Entwarnung gibt es für die Kultkneipe noch lange nicht.

Janet Knoll möchte ihre Kneipe nicht aufgeben. © Robert Richter

Bis zum 30. Juni sollten sich die Türen des Clubs endgültig schließen. Nach Angaben der Betreiber gibt es nun einen kleinen Hoffnungsschimmer: Statt einer Schließung haben sie eine Verlängerung ihres ausgelaufenen Mietvertrages bis Ende 2026 erhalten.

Für Inhaberin Janet Knoll ist das allerdings nur ein kleiner Aufschub im Kampf um die Zukunft ihres Lokals. "Das verschafft uns ein kleines bisschen Luft", erklärt sie.

Zwischenzeitlich hatte Knoll versucht, eine Alternative für den alteingesessenen Club zu finden. Trotz intensiver Bemühungen und Unterstützung aus dem Rathaus blieb die Suche jedoch ohne Erfolg.

Für Knoll steht daher fest: Das Flowerpower gehört auch nach 20 Jahren weiterhin an den Hasselbachplatz.

"Es funktioniert für uns nirgendwo anders in Magdeburg", sagt sie. Ein Umzug ist aufgrund der Kosten für sie zudem wirtschaftlich nicht zu stemmen.