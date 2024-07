Am Sonntag noch nichts vor? Das könnt Ihr in Magdeburg unternehmen

Magdeburg - Der Sonntag ist angerückt und die Woche geht ihrem Ende entgegen. In Magdeburg gibt deshalb wieder eine bunt gemischte Auswahl an Unternehmungen, von denen wir Euch ein paar vorstellen möchten.

Am Sonntag können Neugierige von 11 bis 13 Uhr die französische Kugelspielart Boule ausprobieren. Kugeln können vor Ort ausgeliehen werden. Dabei wird in entspanntem Zusammensein gepicknickt: Besucher können selbst Essen und Getränke mitbringen.

Herrenkrug-Park - Ein Sommerurlaub in Paris war dieses Jahr nicht drin? Kein Problem! Im Rahmen der diesjährigen Französischen Tage bietet die Deutsch-Französische Gesellschaft Magdeburg e.V. etwas Kultur zum Mitmachen.

Festung Mark - Jazz, Swing, Soul und Rock 'n' Roll: Die 14. Magdeburger Jazznacht bringt einen Hauch von New Orleans in die Festung Mark! Musikfans werden am Sonntag von drei verschiedenen Interpreten unterhalten.

Einlass in die preußische Festung ist um 17 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 32,90 Euro.