"Anything goes" am Theater Magdeburg: Verdiente Ovationen für Knaller-Musical!

Seit November versucht sich das Theater Magdeburg am Musical "Anything Goes". TAG24 war beim Stück dabei und kann nichts als Empfehlungen aussprechen!

Von Lena Schubert

Magdeburg - Seit Anfang November versucht sich das Theater Magdeburg an dem Broadway-Klassiker "Anything Goes" von Cole Porter. TAG24 war beim Musical dabei und kann nichts als Empfehlungen aussprechen!

Lord Evelyn Oakleigh (gespielt von Benjamin Sommerfeld) und Hope Harcourt (gespielt von Elvire Beekhuizen) sollen heiraten - aber beide wollen einen anderen! © Theater Magdeburg/Nilz Böhme Nichts ist, wie es scheint und alles ist möglich - das beschreibt den Inhalt des Hit-Musicals "Anything Goes" am besten. Billy Crocker schleicht sich auf einen Atlantikliner, um seiner Liebsten Hope Harcourt zu folgen - sie ist aber inzwischen mit dem reichen, aber exzentrischen Lord Oakleigh verlobt. Kann Billy, zusammen mit seiner Freundin Reno Sweeney und dem Ganoven Moonface Martin das Schicksal ändern? Besonders, wenn noch zahlreiche andere Figuren ihre Finger im Spiel haben? "Anything Goes" wird am Magdeburger Haus von Melissa King inszeniert und choreografiert. Sie denkt das romantisch-witzige Wechselspiel mit viel Glitz und Glamour, bleibt bei Bühne und Kostüm aber eher auf der sicheren Seite und gestaltet ganz den Stil der 30er-Jahre.

Billy Crocker (r., gespielt von Jörn-Felix Alt) und Reno Sweeney (m., gespielt von Sophie Berner) hecken einen Plan aus, das Pärchen zu trennen. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Musical überzeugt mit Schauspiel, Gesang, Choreografie - Chapeau!

"Anything Goes" glänzt mit tollem Tanz und Gesang. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme King weiß das Rollen-reiche Musical mit tollen Schauspielern zu besetzen. Jörn-Felix Alt spielt Billy Crocker verschmitzt und fast jungenhaft charmant, Elvire Beekhiuzen als Hope Harcourt überzeugt in ihrer Anmut und ihrer Leichtigkeit. Für den Humor sorgt neben vielen Nebenrollen ein großartiger Tom Zahner als Moonface Martin, der in allen Sitzreihen des Publikums Lachtränen hervorkitzelt. Er spielt den Ganoven direkt und unanständig - einfach klasse! Die Goldmedaille des Abends holt sich aber mit Abstand Sophie Berner, die für die Rolle der Reno Sweeney geboren scheint! Neben einem wahnsinnigen Stimmtalent bringt sie Souveränität, Charme und Leidenschaft an diese Hauptrolle. Auch das fabelhafte Ballett-Ensemble hat ständig Blicke auf sich gezogen. Besonders eine originelle Stepp-Routine heizt dem Publikum in den Wintermonaten ordentlich ein.

Ist "Anything Goes" einen Besuch wert?