Backen, Basteln oder Botanik? Diese Events erwarten Euch am Wochenende in Magdeburg!

Alter Markt - Zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Magdeburg geben Mitarbeitende des Brandschutzes, Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes am Samstag auf dem Alten Markt mit dem "Blaulichttag" einen Einblick in ihren Alltag. Von 10 bis 16 Uhr können Groß und Klein erfahren, wie die einzelnen Dienste arbeiten.

Wer am Wochenende zum Brotbäcker werden möchte, muss sich vorher unter info@brotbackgeschichten.de anmelden.

Stadtpark Rotehorn - Am Samstag und Sonntag lädt die Brasserie Le Frog zum Backen ein. Teilnehmer lernen hier, wie nach alter Tradition Brote gebacken, geknetet und schmecken sollen. Untereinander kann sich zudem über interessante Tipps rund um Sauerteig und Co. ausgetauscht werden. Gebacken wird von 9 bis 16 Uhr.

Neue Neustadt - Im Kulturzentrum Moritzhof kommen am Samstag von 12 bis 16 Uhr verschiedene Altersgruppen zusammen, um gemeinsam neue Kreativtechniken aus der ganzen Welt zu entdecken. Malen, Basteln, Gestalten - gemeinsam wird mal was Neues ausprobiert! Egal ob Anfänger oder Profi, hier gilt: Hauptsache, Spaß an der Sache zu haben!

Der Workshop wird durch das Quartiersmanagement Neustadt gefördert und ist daher kostenlos. Bitte meldet Euch vorab unter info@saneic.com oder Tel.: 01577/3947987 an.