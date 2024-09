Ballett "Vincent" am Theater Magdeburg: Standing Ovations für Tanz-Brillanz

Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere des neuen Balletts "Vincent". Damit stieg auch die Letzte von vier Sparten in die neue Spielzeit ein.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am gestrigen Samstagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere des neuen Balletts "Vincent". Damit stieg auch die Letzte von vier Sparten in die neue Spielzeit ein und machte direkt deutlich, was sie diese Saison zu bieten hat: reine Exzellenz!

Seit Samstag läuft am Theater Magdeburg das Ballett "Vincent". © Theater Magdeburg/Ida Zenna Das neue Tanzstück aus der Feder von Ballettdirektor Jörg Mannes befasst sich mit dem Leben und Leiden des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh. Die dramatische, rasante und abwechslungsreiche Handlung ist in den Szenen sehr gut ersichtlich - selbst, wenn man sich nicht perfekt mit van Goghs Lebens- und Kunstgeschichte auskennt und vielleicht nur vorher kurz das Programmheft überflogen hat. Nach einem ruhigen und fast traumhaften Start in den Abend schwingt sich die Dramatik spätestens mit dem zauberhaften Pas de deux zwischen Sien und Vincent auf den Höhepunkt. Chiara Amato und Joel Dettori sind solche Könner, dass sie die Figuren genau verstehen und ihre Kraft, Verzweiflung, Verwirrung und ihren Zwiespalt perfekt tänzerisch umsetzen. Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Kulturnacht in der Magdeburger City: Diese Highlights warten auf Euch! Gespickt von dynamischen Gruppennummern, abgelöst von emotionalen Soli und kraftvollen Doppeln inszeniert Jörg Mannes diesen gequälten Maler auf seine eigene Art.

Theater Magdeburg eröffnet mit Ballett "Vincent" die Saison für die Tanz-Sparte

Das Tanzstück handelt von dem niederländischen Künstler Vincent van Gogh. © Theater Magdeburg/Ida Zenna Ein interessanter und gekonnter Ansatz ist die Nutzung von Licht und Dunkel: Mal tanzt das Ensemble um eine große Sonne, mal ist die Bühne finster und nur mit drei hängenden Lampen ausgeleuchtet, und einmal bewegen sich die Tänzer um neonfarbene LED-Röhren.

Das Interessante: Es gibt nicht den einen Vincent-van-Gogh-Darsteller. Fast jeder der Tänzer darf die Hauptfigur übernehmen, manchmal gibt es sogar mehrere in einer Szene. Das lässt den Zuschauer aufmerksam bleiben und sorgt für eine schöne Dynamik auf der Bühne. Die originelle Choreografie, die wie immer Einflüsse aus dem klassischen Ballett und etwas Hip-Hop und Contemporary beinhaltet, führt auf der Reise auch durch die Abgründe von Vincent van Goghs Leben. Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Lichtershow "Lumagica" in Magdeburg: Das ist dieses Jahr neu Sein mentaler Zusammenbruch, sein Ausdruck in der Kunst, sein Aufenthalt in der Klinik, sein Tod. Ein weiterer Paukenschlag dieser Inszenierung ist das Doppel in der zweiten Hälfte, bei dem die traumhaften Fiammetta Gotta und Marco Marangio in einem imposanten Pas de deux (und besonders Gotta in atemberaubenden Verbiegungen!) zu sehen sind.

Die beiden werden dabei fast von einem engagierten und auf den Punkt dirigierten Orchester überschattet - aber eben nur fast.

Ballett zu Vincent van Gogh: Zwischen Licht und Schatten

Das Ballett ist gespickt mit tollen Pas de deux ... © Theater Magdeburg/Ida Zenna

Ist "Vincent" einen Besuch wert?