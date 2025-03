Mit diesen Events könnt Ihr Euren Samstag in Magdeburg verschönern

Bei schönem frühlingshaftem Wetter locken wieder allerhand Events in Magdeburg Besucher an. Wir haben Tipps, wohin es Euch verschlagen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wochenende wird in Magdeburg nicht nur vom Wetter her eines der schönsten in diesem Monat. Auch Fans von Events und Veranstaltungen kommen wieder auf ihre Kosten. Wir haben Tipps, wo es für Euch hingehen kann.

Messe "Magdeboot"

Herrenkrug - An diesem Samstag und Sonntag findet in der Messe in Herrenkrug wieder die "Magdeboot" statt. Auf der Boots- und Wassersportmesse stehen Motor- und Segelboote sowie -jachten, Elektroboote, Hausboote, Charterangebote, Bootszubehör, Wassertourismus und vieles mehr im Mittelpunkt. Auch Wassersportfans und Schaulustige können bei einem Besuch der Ausstellung etwas erleben. Eine Vielzahl an Ausstellern präsentiert ein reichhaltiges Angebot für Freizeit und Urlaub. Die Messe hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro an der Tageskasse.

An diesem Wochenende findet auf dem Messgelände in Magdeburg wieder die "Magdeboot" statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

The Firebirds Burlesque Show

Buckau - Es ist die inzwischen zehnte Staffel der erfolgreichen "Firebirds Burlesque Show". Und dennoch hat sie an Sinnlichkeit mit Anspruch und artistischen Höchstleistungen nichts verloren. Neben Rock 'n' Roll-Titeln von den Firebirds heizen die Burlesque-Stars "Chanelle De Mai" (Frankreich), "Rudy Ruby" (Spanien) und "Rita Lynch" (Italien) dem Publikum ein. Das Unterhaltungsprogramm im Stile der 50er- und 60er-Jahre findet an diesem Samstag um 20 Uhr im AMO Kulturhaus statt. Tickets gibt es online ab 31,55 Euro.

Konzert: Das Beste aus 25 Jahren Gregorian

Brückfeld - Kräftige und klangvolle Stimmen geben an diesem Samstag auf der Bühne der GETEC-Arena den Ton an. "Gregorian" präsentiert das Beste aus 25 Jahren "Masters of Chant". Der erfolgreichste Chor der Welt will auch diesmal wieder das Publikum mit seinen klassischen Gesängen bis hin zu Pop- und Rock-Songs begeistern. Los geht es ab 20 Uhr. Karten gibt es bereits ab 65,25 Euro.

Salsa-Nacht in der Festung Mark

Altstadt - Stil und Rhythmus sind an diesem Samstag in der Festung Mark zu sehen und auch zu spüren. In der "Salsa Nacht" bringen jede Menge mitreißende Beats und heiße Moves ordentlich gute Vibes. Für den idealen Latin-Sound sorgt DJane Malado. Das Event beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse.

Frauentag in Magdeburg

An diesem Samstag findet auch der Internationale Frauentag statt. Viele Einrichtungen und Veranstaltungsorte bieten deshalb ein besonderes Programm. Eine Übersicht darüber findet Ihr hier.



Auch in Magdeburg wird der Frauentag gefeiert. Einige Veranstaltungsorte bieten ein besonderes Programm. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa