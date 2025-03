07.03.2025 06:56 Sonne satt: In Sachsen-Anhalt wird das Wochenende frühlingshaft warm

Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt über frühlingshafte Temperaturen & viel Sonnenschein freuen!

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt sorgt am Wochenende für Frühlingsgefühle. Am Wochenende gibt es kaum Wolken, aber viel Sonnenschein. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa Schon am Freitag gibt es reichlich Sonnenschein. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf Höchsttemperaturen zwischen 15 und 19 Grad freuen. In der Nacht auf Samstag kann es jedoch bei Werten zwischen 3 und -4 Grad frostig werden. Am Samstag selbst bleibt es meist sonnig. Es werden Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad erwartet. Wetter Deutschland Temperatur-Turbo in Hamburg: Wetter nimmt Anlauf auf 20-Grad-Marke Auch die Nacht auf Sonntag zeigt sich nahezu wolkenlos, bei Tiefstwerten zwischen 3 und -1 Grad. Der Sonntag lädt zum Spazierengehen ein. Es gibt wieder mehr Sonne als Wolken und keinen Niederschlag, bei Werten zwischen 13 und 16 Grad. Bei Tiefsttemperaturen zwischen 4 und 0 Grad ziehen in der Nacht zum Montag erste Wolken auf.

