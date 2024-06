Craft Beer, Hüpfburg-Parcours und Yoga: Der Samstag in Magdeburg

Magdeburg - Diesen Samstag gibt es in der Landeshauptstadt ein großes Angebot für Familien, Musikliebhaber, Bier-Gourmets und sogar Yoga-Fans.

Am Samstagabend werden "Die fabelhaften Buckau Boys" das bisher einzige Craft Beer Festival in ganz Sachsen-Anhalt mit Tanzmusik begleiten.

Zwischen 13 und 23 Uhr kann man in der Schweizer Milchkuranstalt am Fürstenwall ein Festival-Glas für 10 Euro kaufen, mit dem sich dann alle Sorten probieren lassen.

Aerosol-Arena - Ab 15 Uhr wird in der Aerosol-Arena am Klosterkamp bis in die frühen Morgenstunden getanzt! Ganze zehn Liveacts und acht DJs spielen HipHop, Rap und Techno auf diesem Open Air.

Daneben wird es einige Aktivitäten geben, wie Graffiti-Sprühen, Minispiele und natürlich ein Angebot an Futterbuden. Die Ticketpreise liegen zwischen 14,20 und 24,20 Euro.