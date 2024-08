CSD, Minigolf oder Convention? Das geht am Sonntag in Magdeburg!

Magdeburg - Am Sonntag warten in Magdeburg wieder tolle Events darauf, besucht zu werden. TAG24 hat die besten Veranstaltungen für Euch zusammengefasst.

AMO Kulturhaus - Die Contaku feiert am Sonntag in Magdeburg Jubiläumsgala. Bei der erfolgreichen Messe kommen Manga- und Anime-Fans sowie Cosplay- und Gaming-Liebhaber bereits zum 20. Mal in der Landeshauptstadt zusammen. Neben Wettbewerben und beeindruckenden Bühnenshows findet auch der Vorentscheid zur Deutschen Cosplay-Meisterschaft (DCM) statt.

Die Contaku am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Der Eintritt kostet 9 Euro.