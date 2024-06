Das erwartet Euch dieses Wochenende beim Love Music Festival in Magdeburg

Magdeburg - Mainstagemelodien, Seebühnenspaß und Messehallenmukke - Das Love Music Festival in Magdeburg steht an!

Bei drei Bühnen kann getanzt werden, was das Zeug hält. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. © Max Patzig

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der Elbauenpark in Magdeburg erneut in eine pulsierende Festival-Location. Das Love Music Festival verspricht auch in diesem Jahr ein unvergessliches Open-Air-Erlebnis mit einer Mischung aus Hip-Hop, Pop und elektronischer Musik zu werden.

Mit mehr als 100 DJs und Bands, die auf drei verschiedenen Bühnen auftreten, bietet das Love Music Festival ein vielfältiges Musikprogramm. Von etablierten Stars bis hin zu aufstrebenden Künstlern ist so ziemlich alles dabei.

Freitagfrüh geht es los. Der Einlass zum Campingbereich öffnet um 11 Uhr und das Festivalgelände ab 16.30 Uhr seine Tore. Am Samstag startet der Einlass dann schon ab 15 Uhr.

Die gesamte Veranstaltung ist für Besucher ab 16 Jahren zugänglich.