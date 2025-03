Das lohnt sich! Was geht am Samstag in Magdeburg?

Magdeburg - An diesem Samstag gibt es in Magdeburg wieder zahlreiche Veranstaltungen , die einen Besuch wert sind. TAG24 hat für Euch die interessantesten zusammengefasst.

Stadtbibliothek - In der Stadtbibliothek kann am Samstag nach Herzenslust gestöbert werden. Hier öffnet der Bücherflohmarkt am Breiten Weg für Leseratten seine Türen. Egal ob Kinderbücher, Romane, Krimis, Ratgeber, DVDs oder CDs – hier findet jeder etwas.

Der Flohmarkt ist von 10 Uhr bis 13 Uhr für Besucher geöffnet. Alle Einnahmen kommen der Neuanschaffung von Medien für den aktuellen Bestand zugute.