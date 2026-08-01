01.08.2026 07:00 Das sind die Tipps für ein wunderbares Wochenende in Magdeburg und Umgebung

Am Samstag finden in Magdeburg ein Musikfestival, ein Töpfermarkt, eine Führung und ein Sporttag statt, im Harz warten mehrere Feste.

Von Lena Schubert

Magdeburg - An diesem Samstag ist wieder viel los in Magdeburg und Umgebung! Unter anderem stehen Lichter- und Musikfeste auf dem Programm.

Riverside at Night

Elbe - Entlang der Elbe wird es Samstagabend musikalisch und bunt: Zwischen Wissenschaftshafen, Innenstadt und Buckau gibt es bei Riverside@Night in zwölf verschiedenen Locations ab 19 Uhr Musik, Licht und Partystimmung mit Live-Bands und DJs. Den genauen Veranstaltungsplan findet Ihr auf der Website der Veranstalter. Der Eintritt ist überall frei.

"Riverside at Night" findet bereits zum 21. Mal statt. © Presstige Magdeburg

Vital Sports Day

Decathlon Florapark - Am Samstag verwandelt sich von 10 bis 18 Uhr der Decathlon-Parkplatz am Florapark in eine bunte Bewegungslandschaft für Groß und Klein. Bei den "VitalSportDays" können die Besucher alle möglichen Sportarten ausprobieren - egal, ob Fußball, Baseball, Bouldern oder Skaten. Sportvereine aus der Region sind vor Ort und beantworten alle möglichen Fragen rund ums Thema. Und für die Kleinen gibt es Mitmachstationen, kleine Überraschungen und einen Hindernisparcours. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei Decathlon im Florapark können sich Kinder am Samstag austoben. (Symbolbild) © 123RF/wipstudio

Töpfermarkt

Domplatz - Zum 13. Mal ist der Domplatz am ersten August-Wochenende der Veranstaltungsort für den traditionellen Töpfermarkt. Ein Markt, auf dem am Samstag von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Keramiker und Töpfer zum Schauen, Genießen und Kaufen einladen. Weiterhin gibt es zwischen Dom und Landtag Blaudruck und Modedesign, Handgewebtes und Holz, Taschen und Gastronomie. Für jeden ist etwas dabei! Der Eintritt ist frei.

Auf dem Domplatz findet am Samstag der Töpfermarkt statt. © Peter Gercke/dpa

Spektakuläre Mordgeschichten

Bastion Cleve - Die Stadt lädt am Samstagnachmittag zu einer informativen und gleichzeitig spannenden und gruseligen Führung ein. Schmuggler, Diebe, Mörder und eine Vielzahl anderer zwielichtiger Gestalten trieben hier in der Stadt ihr Unwesen. Ab 15 Uhr erfahrt Ihr bei der Führung "Spektakuläre Mordgeschichten" alles darüber. Treffpunkt ist die Bastion Cleve. Tickets können vorab für 14 Euro gebucht werden.

Bei der Führung "Spektakuläre Mordgeschichten" wird es spannend und gruselig. (Symbolbild) © 123RF/halfpoint

Lichterfeste im Harz

Altenau - Die Harzstadt Altenau lädt am Samstagabend ab 18 Uhr zum Lichterfest am Waldschwimmbad Okerteich ein. Rund um den Teich wurden verschiedenste Lichtinstallationen errichtet. Highlights sind die musikalische Untermalung und die Figuren-Lasershow um 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Bad Sachsa - Tausende Lichter, stimmungsvolle Musik und ein spektakuläres Feuerwerk erwarten Euch ab 18 Uhr auch beim Lichterfest im Vitalpark Bad Sachsa. Neben Lichtinstallationen und dem Höhenfeuerwerk warten auch riesige Seifenblasen, Stelzenläufer, ein stimmungsvoller Laternenumzug und Live-Music auf Euch. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Harzer Sommertage

Thale - Samstag und Sonntag verwandelt sich der Kurpark Thale in eine Festmeile! Täglich ab 10 Uhr beginnt bei den Harzer Sommertagen das traditionelle Markttreiben mit harztypischen Produkten, Kunst, Flohmarkt, Handwerk und Köstlichkeiten. Auf der Bühne wartet ein unterhaltsames Live-Programm und auch Kinder erwartet jede Menge Spiel und Spaß. Der Eintritt ist frei.