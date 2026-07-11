11.07.2026 06:11 Passend zum Sommerwetter: Hier könnt Ihr in Magdeburg einen schönen Samstag verbringen

Das Wochenend-Wetter zeigt sich in Magdeburg wieder von seiner besten Seite und lädt zum Ausgehen ein. Wohin es gehen kann, verraten unsere TAG24-Eventtipps.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Passend zum Wochenende wird das Wetter zum Ausgehen wieder besser. TAG24 zeigt Euch, was in Magdeburg los ist und wohin Ihr gehen könnt.

16. Magdeburger Jazznacht: Open-Air mit Jazzklassikern

Altstadt - In Luises Garten an der Festung Mark erwartet Musikfans am Samstag ein stimmungsvoller Sommerabend unter freiem Himmel: Die 16. Magdeburger Jazznacht bringt ab 19 Uhr gleich zwei renommierte Formationen auf die Bühne. Die international bekannte Barrelhouse Jazzband präsentiert Klassiker aus Jazz, Blues und New Orleans Music, während die Jazzpolizei mit virtuosem Hot Jazz, viel Humor und einer Portion Situationskomik für beste Unterhaltung sorgt. Zum Abschluss treffen beide Ensembles bei einer gemeinsamen Jamsession aufeinander. Tickets: im Vorverkauf für 38,04 Euro sowie – sofern verfügbar – an der Abendkasse erhältlich

Fahrt in den Abend: Schifffahrt mit Abendbuffet

Petriförder - Wer Magdeburg einmal vom Wasser aus erleben möchte, kann am Samstag an Bord der Weißen Flotte gehen: Bei der "Fahrt in den Abend – Gaumenfreuden wie daheim" startet das Fahrgastschiff um 19 Uhr am Petriförder zu einer rund dreistündigen Abendfahrt auf der Elbe. Während der Tour erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Buffet mit regionalen Spezialitäten, zubereitet vom Hotel Ratswaage. Die Kombination aus Schifffahrt, Sommerabend und gutem Essen verspricht einen entspannten Ausflug auf dem Wasser. Tickets gibt es nur im Vorverkauf im Büro der Weißen Flotte am Petriförder. Erwachsene zahlen 75 Euro, Kinder und Jugendliche 48 Euro.

Speisen und auf der Elbe entlangfahren: Das ist am Samstag mit der Weißen Flotte in Magdeburg möglich. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Carmina Burana: Klassik unter freiem Himmel

Herrenkrug - Auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg gibt es am Samstag für Musikliebhaber ein echtes Konzerthighlight: Mit "Carmina Burana" erklingt ab 20 Uhr eines der bekanntesten Chorwerke der klassischen Musik. Vor der Aufführung von Carl Orffs monumentalem Werk stehen Auszüge aus Verdis Opern "Nabucco", "Rigoletto" und "Aida" auf dem Programm. Begleitet werden Chor und Solisten vom Nationalchor Prag und der Nordböhmischen Philharmonie Teplice, die das Open-Air-Konzert zu einem besonderen Klassik-Erlebnis machen. Tickets gibt es online ab 51,15 Euro.

"Max und Moritz": Kabarett-Klassiker als Open-Air-Spektakel

Leipziger Straße - Im Technikmuseum Magdeburg gibt es am Samstag eine ganz besondere Neuinterpretation des Wilhelm-Busch-Klassikers: Das Ensemble "… nach Hengstmanns" bringt "Max und Moritz in Magdeburg" als humorvolles Sommer-Open-Air auf die Bühne. Ab 20 Uhr verlegen die Kabarettisten die Streiche der berühmten Lausbuben kurzerhand in die Elbestadt und verbinden die Geschichte mit bissiger Satire, Musik und jede Menge Anspielungen auf Magdeburg, Sachsen-Anhalt und die aktuelle Politik. Tickets gibt es online ab 38,50 Euro.