18.07.2026 06:56 Diese Wochenend-Events in Magdeburg sind perfekt für Familien

Am Wochenende finden in Magdeburg Kreativ- und Flohmärkte, die Toggo-Tour, die Heimattage, ein Zoo-Nachmittag und eine Fahrt mit einer historischen Bahn statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Wer an diesem Wochenende nach spannenden Veranstaltungen in Magdeburg sucht - und bereit ist, dem Wetter zu trotzen -, der wird hier fündig. Auch für die Kleinsten ist einiges dabei.

Kreativmarkt

Domplatz - Buntes Treiben tummelt sich am Samstag und Sonntag auf dem Domplatz: Täglich von 10 bis 18 Uhr laden beim großen Kreativmarkt unzählige Stände zum Stöbern ein. Egal, ob einzigartige Handmade-Produkte, Mode, Schmuck oder Dekorationen, hier könnt Ihr Kunst und Handwerk hautnah erleben. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Magdeburger Domplatz findet am Wochenende ein Kreativmarkt statt. (Symbolfoto) © Peter Gercke/dpa

Toggo-Tour

Elbauenpark - Für die Kleinsten steigt am Wochenende die große Party in Ostelbien: Die beliebte Toggo-Tour macht täglich ab 11 Uhr Halt im Magdeburger Elbauenpark. Mit dabei sind alle Lieblingshelden von PAW Patrol, SpongeBob Schwammkopf, Peppa Pig, Woozle Goozle und Weihnachtsmann & Co. KG. Zahlreiche Mitmachstände laden zum Spielen, Toben und Lernen ein. Auf der Toggo-Bühne begeistern bekannte Moderatoren des Senders mit einem Live-Programm und Spielen, Quizzen und Live-Acts wie BMX- oder Fußball-Freestylern. Ein Tagesticket für den Elbauenpark kostet etwa 10 Euro, der Eintritt zur Toggo-Tour ist dann kostenlos.

Die Toggo-Tour macht Halt im Magdeburger Elbauenpark! (Archivfoto) © Toggo

Heimattage

Ravelin II - Der Kultur- und Heimatverein heißt am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr alle Besucher in der Festanlage Ravelin II zu den Heimattagen herzlich willkommen. Interessierte erwartet eine facettenreiche Gemeinschaftsausstellung, gestaltet von unzähligen engagierten Mitgliedern aus 14 Fach- und Interessengruppen des Vereins. Für die beiden Tage sind außerdem vier interessante Vorträge geplant. Der Eintritt ist frei.

Das Ravelin II feiert am Wochenende die "Heimattage". © Ravelin 2/Heiko Kühn

Flohmärkte

Zur Hühnerleiter - Auch im Vereinshaus "Zur Hühnerleiter" findet ein Flohmarkt für Groß und Klein statt. Egal, ob Sammlerstücke, Haushaltswaren, Spielzeug, Bücher oder Deko - am Samstag ab 10 Uhr werdet Ihr bestimmt fündig. Der Eintritt ist frei. Familienhaus im Park - Auch die Kleinsten können sich am Markttreiben beteiligen. Das Familienhaus organisiert am Samstagvormittag ab 10 Uhr den Flohtanz-Markt, wo es neben den Ständen auch Kinderschminken und eine Kiddy-Disko mit Cocktails geben wird. Der Eintritt ist frei. Volksbad Buckau - Am Sonntag ab 14 Uhr lädt das Frauenzentrum zum Hofflohmarkt ein. Hier könnt Ihr nach Herzenslust Stöbern, Trödeln und Entdecken. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mehrere Flohmärkte stehen am Wochenende an. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Ausflug in die Sommerfrische

Rathaus - Wen eine Fahrt mit einer ganz besonderen Straßenbahn interessiert, der sollte sich am Samstagnachmittag neben dem Rathaus einfinden. Von dort geht es je um 14 und 17 Uhr mit der IGNah und Nadja Gröschner in einer historischen Straßenbahn Richtung Herrenkrug - und auf eine Zeitreise zurück in das Jahr 1886. Tickets gibt es im Vorverkauf und vor Ort für 20 Euro.

Die MVB laden am Wochenende zu einer Fahrt mit einer historischen Straßenbahn ein. © IGNah

Kaffeetrinken und Wein-Abend im Zoo

Zoo Magdeburg - Der Zoo Magdeburg lädt am Wochenende auch wieder zu entspannten Events ein. Am Samstag können Erwachsene ab 18 Uhr den Tag beim Weinlounge-Abend ausklingen lassen. Direkt am Nashorn-Gehege kreieren erlesene Weine, Leckereien und Live-Musik von "Ultracello" eine entspannte Atmosphäre. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 69 Euro. Auch am Sonntagnachmittag gibt es einiges zu entdecken. Dieses Mal eine Führung zum Thema: "Wie gehen die Zootiere mit der sommerlichen Hitze um?" Im Anschluss warten in der Africambo-Lodge Kaffee und Kuchen auf die Teilnehmer. Der Eintritt kostet 15 Euro zusätzlich zum Zoo-Eintritt.

Der Zoo Magdeburg veranstaltet einen gemütlichen Wein-Abend mit Nashörnern. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa