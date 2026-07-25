25.07.2026 07:00 Diese tollen Events gibt es am Samstag in Magdeburg zu entdecken

Am Samstag findet in Magdeburg ein Zoo-Frühstück, offene Bühne, Comedy, Sommerfest und eine Führung an der Elbe und in den Gewächshäusern statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Magdeburg steht ein perfekter, sonniger Samstag bevor. TAG24 gibt Euch eine Übersicht über coole Veranstaltungen in der Elbestadt.

Frühstück im Zoo

Zoo Magdeburg - Frühstück mal anders: Am Samstagmorgen könnt Ihr ab 8.30 Uhr beim Kulinarischen Spaziergang durch den Magdeburger Zoo nicht nur vor der Eröffnung des Parks Pinguinen, Tigern und Co. "Guten Morgen" sagen, sondern auch an mehreren Stationen ein leckeres Frühstücksmenü kosten und viel Wissenswertes von den Zoo-Guides lernen. Am selben Tag um 15 Uhr könnt Ihr außerdem an einer Kurzführung durch die Vogelspinnen-Ausstellung teilnehmen. Der Eintritt zum Kulinarischen Spaziergang kostet 49 Euro. Teilnahme an der Vogelspinnen-Führung ist im Zoo-Eintrittspreis inbegriffen, muss aber vorher per Mail angemeldet werden.

Der Zoo lädt zu einem gemütlichen Frühstück ein. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sommerfest

Cowvana - Im Breiten Weg lockt am Samstagabend ab 18 Uhr das vegane Zimtschnecken-Lokal "Cowvana". Bei einem Open-Air-Sommerevent versprechen die Inhaber entspannte Musik, Cocktails, vegane Snacks und ganz viel Sommerstimmung. Der Eintritt ist frei.

Offene Bühne

Café Mosaik - Unter dem Motto "Entdecke dein Strahlen!" lädt das Café Mosaik am Samstag ab 17 Uhr alle Kreativen zur offenen Bühne am Hasselbachplatz ein. Ob Musik, Poetry, Tanz, Comedy oder Herzensworte - die Bühne gehört jeder Person, die den Mut hat, sich zu präsentieren. Um eine Voranmeldung wird gebeten. Der Eintritt für Zuschauer ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Gruson-Gewächshäuser zum Kennenlernen

Gruson-Gewächshäuser - Unter der Führung eines Mitarbeiters können Botanik-Fans am Samstag von 15 bis 16.30 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern zahlreiche exotische Pflanzenarten und Tiere kennenlernen. Besucher erfahren hier auch mehr über die Entstehung der beeindruckenden Pflanzenhäuser. Der Eintritt kostet inkl. Führung 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher müssen vorab Tickets unter der Rufnummer 0391 404 29 10 reserviert werden.

In den Gruson-Gewächshäusern werden spannende Führungen angeboten. © Peter Gercke/dpa

Von Elbnixen und Spreewasser

Mittelstraße/Ecke Badestraße - Gemeinsam mit Stadtschreiberin Anne Hahn und Stadthistorikerin Nadja Gröschner geht es am Samstagabend ab 19 Uhr auf einen lehrreichen Spaziergang an die Elbe. Es geht um den Fluss selbst, Elbnixen, die Anfänge des Badens in der Stadt und vieles mehr. Abgerundet wird die Tour mit kühlen Getränken. Tickets können über ein Bestellformular oder telefonisch für 18 Euro gekauft werden.

Am Samstag geht es auf einen informativen Spaziergang die Elbe entlang. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Comedy

Festung Mark - Die Festung Mark lädt am Samstagabend zum großen Comedy-Open Air ein. Bei "Magdeburg lacht!" stehen ab 20 Uhr junge Comedians aus ganz Deutschland, die durch Social Media und NightWash bekannt sind, für Euch auf der Openair-Bühne vor der Festung. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Tickets kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 22 Euro.

In der Festung Mark wird am Samstagabend wieder gelacht. (Symbolbild) © 123RF/vera1703