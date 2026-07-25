Diese tollen Events gibt es am Samstag in Magdeburg zu entdecken
Magdeburg - Magdeburg steht ein perfekter, sonniger Samstag bevor. TAG24 gibt Euch eine Übersicht über coole Veranstaltungen in der Elbestadt.
Frühstück im Zoo
Zoo Magdeburg - Frühstück mal anders: Am Samstagmorgen könnt Ihr ab 8.30 Uhr beim Kulinarischen Spaziergang durch den Magdeburger Zoo nicht nur vor der Eröffnung des Parks Pinguinen, Tigern und Co. "Guten Morgen" sagen, sondern auch an mehreren Stationen ein leckeres Frühstücksmenü kosten und viel Wissenswertes von den Zoo-Guides lernen.
Am selben Tag um 15 Uhr könnt Ihr außerdem an einer Kurzführung durch die Vogelspinnen-Ausstellung teilnehmen.
Der Eintritt zum Kulinarischen Spaziergang kostet 49 Euro. Teilnahme an der Vogelspinnen-Führung ist im Zoo-Eintrittspreis inbegriffen, muss aber vorher per Mail angemeldet werden.
Sommerfest
Cowvana - Im Breiten Weg lockt am Samstagabend ab 18 Uhr das vegane Zimtschnecken-Lokal "Cowvana". Bei einem Open-Air-Sommerevent versprechen die Inhaber entspannte Musik, Cocktails, vegane Snacks und ganz viel Sommerstimmung.
Der Eintritt ist frei.
Offene Bühne
Café Mosaik - Unter dem Motto "Entdecke dein Strahlen!" lädt das Café Mosaik am Samstag ab 17 Uhr alle Kreativen zur offenen Bühne am Hasselbachplatz ein. Ob Musik, Poetry, Tanz, Comedy oder Herzensworte - die Bühne gehört jeder Person, die den Mut hat, sich zu präsentieren.
Um eine Voranmeldung wird gebeten. Der Eintritt für Zuschauer ist frei, um eine Spende wird gebeten.
Gruson-Gewächshäuser zum Kennenlernen
Gruson-Gewächshäuser - Unter der Führung eines Mitarbeiters können Botanik-Fans am Samstag von 15 bis 16.30 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern zahlreiche exotische Pflanzenarten und Tiere kennenlernen. Besucher erfahren hier auch mehr über die Entstehung der beeindruckenden Pflanzenhäuser.
Der Eintritt kostet inkl. Führung 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher müssen vorab Tickets unter der Rufnummer 0391 404 29 10 reserviert werden.
Von Elbnixen und Spreewasser
Mittelstraße/Ecke Badestraße - Gemeinsam mit Stadtschreiberin Anne Hahn und Stadthistorikerin Nadja Gröschner geht es am Samstagabend ab 19 Uhr auf einen lehrreichen Spaziergang an die Elbe. Es geht um den Fluss selbst, Elbnixen, die Anfänge des Badens in der Stadt und vieles mehr. Abgerundet wird die Tour mit kühlen Getränken.
Tickets können über ein Bestellformular oder telefonisch für 18 Euro gekauft werden.
Comedy
Festung Mark - Die Festung Mark lädt am Samstagabend zum großen Comedy-Open Air ein. Bei "Magdeburg lacht!" stehen ab 20 Uhr junge Comedians aus ganz Deutschland, die durch Social Media und NightWash bekannt sind, für Euch auf der Openair-Bühne vor der Festung. Für Essen und Getränke ist gesorgt.
Tickets kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 22 Euro.
Egal, wofür Ihr Euch am Samstag entscheidet - ob offene Bühne und Comedy, einen Zoo- oder Gewächshäuser-Besuch oder einen Spaziergang an der Elbe - TAG24 wünscht Euch viel Spaß!
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/vera1703, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (2), Peter Gercke/dpa