Diese coolen Open-Air-Veranstaltungen erwarten Dich am Samstag in Magdeburg

Magdeburg - An diesem Samstag hat die Landeshauptstadt viel zu bieten! Das sind die TAG24-Veranstaltungstipps für ein unvergessliches Wochenende in Magdeburg .

Café Treibgut - In einer Strandbar sitzen, Cocktails schlürfen und dabei kostenfrei Kinofilme auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand gucken? Das bietet das TAG24-Sommerkino im Café Treibgut ! Diesen Samstag spielt "Der Räuber Hotzenplotz" um 16 Uhr für die kleinen Zuschauer. Um 19:30 Uhr läuft dann "Mission: Impossible - Dead Reckoning" für actionreiche Abendstunden.

Hundertwasserhaus - Bei einem Poetry-Slam gibt es kaum Regeln: Ob es selbst geschriebene Texte sind oder die der Lieblingsdichter, literarisch Begeisterte können beliebige Themen an einem Mikrofon vortragen. Jede Stimmung, jede Sprache, gern auch gesungen: Zum fünften "Public Poetry Scream" lädt der Förderverein der Schriftsteller e.V. am Samstag ab 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus ein.