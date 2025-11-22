Diese Events für Groß und Klein bietet Magdeburg am Samstag

Am Samstag noch nichts vor? Kein Problem! Diese Veranstaltungstipps lassen das Wochenende sicher unterhaltsam werden.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Wer am Samstag noch nichts vorhat, kann sich auf diverse Veranstaltungen in Magdeburg und Umgebung freuen.

Familienvormittag in der Bibliothek

Stadtteilbibliothek Reform - Von 10 bis 12 Uhr gibt es in der Bibliothek in Reform ein vielfältiges Programm rund um den Straßenverkehr: Besucher können in ein echtes Abschlepp- sowie Polizeiauto hereinschauen. Neben Bastelangeboten kommen auch Hunde vom ASB Rettungshundezug vorbei. Außerdem gibt es für große Besucher einen Erste-Hilfe-Kurs an Kindern. Der Eintritt ist frei.

Der Rettungshundezug vom Arbeiter-Samariter-Bund Magdeburg kommt zur Bibliothek. (Archivbild) © Screenshot: Facebook/ASBMagdeburg

Briefmarkentausch

EFGM Christus-Gemeinde - Weiter geht es mit einer Empfehlung für ein besonderes Hobby: Briefmarkensammler können sich heute mit Gleichgesinnten austauschen. In der Morgenstraße 3 können von 9 bis 14 Uhr wertvolle Sammlerstücke getauscht oder erworben werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Briefmarkensammler können ihre Kollektion erweitern. © Screenshot: Facbeook/Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte e.V.g. Magdeburg

Nachtflohmarkt

Messehallen - Auch auf dem Nachtflohmarkt in den Messehallen warten wieder so einige Schnäppchen darauf, entdeckt zu werden. Von Baby- und Kinderspielzeug bis Antiquitäten ist bei über 250 Ständen alles dabei. Wer sich auf die Suche nach einzigartigen Schätzen machen möchte, kann dies von 15 bis 23 Uhr tun. Der Eintritt kostet 3 Euro.

In den Messehallen warten zahlreiche Schätze darauf, gefunden zu werden. © Projektzentrum Szymkowiak/nachtflohmarkt.de

Magdeburg lacht! Stand-up-Comedy

Oli-Kino - Im OLi Kino kann von 20 bis 22 Uhr das Lachorgan trainiert werden: Erwartet werden vier Comedians, die bereits Auftritte im Fernsehen unter anderem bei Nightwash hatten oder über die sozialen Medien bekannt geworden sind. Tickets gibt es online im Vorverkauf ab 23,68 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Lampionführung

Bad Salzelmen - Auf dem Marktplatz von Bad Salzelmen, nur etwa eine halbe Stunde von Magdeburg entfernt, wird Licht ins Dunkle gebracht: Von 17 bis 18.30 Uhr dreht der Nachtwächter seine Runden und lädt kleine und große Besucher ein, ihm zu folgen. Neben einem Blick in den alten Hexenturm gibt es auf der etwa 1,5 Kilometer langen Strecke auch Heißgetränke und interessante Fakten. Erwachsene zahlen 16,50 Euro, Kinder von 7 bis 17 Jahren 15 Euro. Kinder unter 12 brauchen eine Begleitperson. Lampions müssen selbst mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist bei der Genuss & Erlebnismanufaktur Lammel unter 03928 / 7680422 oder per E-Mail nötig.

Der Nachtwächter verrät bei der Tour unter anderem, was es mit dem alten Hexenturm auf sich hat. © Screenshot: Facebook/Genuss.Erlebnismanufaktur.Lammel