Diese Events stehen an diesem Samstag in Magdeburg an

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wochenende ist da und will ausgenutzt werden. TAG24 hat für Euch erneut ein paar Tipps, was Ihr an diesem Samstag in Magdeburg unternehmen könnt.

Lumagica Special-Event

Auf neue Öffnungszeiten müssen sich Besucher beim Lichtspektakel "Lumagica" im Elbauenpark einstellen. © Lena Schubert/TAG24 Herrenkrug - Das Lichtspektakel "LUMAGICA" im Elbauenpark ist seit einigen Jahren fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit und hat dieses Jahr bereits über 30.000 Besucher angelockt. Nicht umsonst haben die Veranstalter vor wenigen Tagen beschlossen, ihre Öffnungszeiten zu verlängern. Passend dazu gibt es an diesem Samstag ein Special-Event. Mit der Veranstaltung "Wintertraum" wird ab 21 Uhr eine pyrotechnische Inszenierung starten. Wer dabei sein möchte, muss sich extra für dieses Event ein gesondertes Ticket kaufen. Dieses gibt es vor Ort an der Kasse oder vorab online im Ticketshop.

130 Jahre Volksbad Buckau

Buckau - Das Volksbad im Stadtteil Buckau feiert in diesen Tagen sein 130. Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es am Samstag einen Tag der offenen Tür sowie Sonderführungen. Bademeisterin Nadja Gröschner und Hausmeister Frank Kornfeld begleiten die Gäste um 14.30 Uhr und 16 Uhr durch die bewegte Vergangenheit und Bedeutung dieses historischen Ortes.

Die gesamte Veranstaltung findet von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Jobmesse "hierbleiben"

Altstadt - Ihr seid auf der Suche nach einem Job, einer Ausbildung oder möchtet frischen Wind in Euer Arbeitsleben bringen? Dann könnte die Jobmesse "Hierbleiben" in der Festung Mark etwas für Euch sein. Dort stellen sich rund 90 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt mit zahlreichen Jobs vor. Gleichzeitig sorgen an der "Jobcafé-Bühne" Talks, Panels und Moderationen rund um das Thema "Arbeitswelt der Zukunft" für weitere Informationen. Die Veranstaltung kann von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Schulmesse

Herrenkrug - Irgendwann müssen sich Eltern die Frage stellen, welche Schule ihr Kind besuchen soll. Um diese Entscheidung zu erleichtern, findet am heutigen Samstag auf dem Magdeburger Messegelände die Schulmesse statt. Dort präsentieren sich die verschiedensten Anbieter von Bildungseinrichtungen. Das Angebot reicht von öffentlichen weiterführenden Schulen bis hin zu privaten Grundschulen. Eltern können sich dabei über das jeweilige Angebot und die Leistungen mit Vertretern direkt informieren. Die Messe findet von 10 bis 14 Uhr auf dem Messegelände in der Tessenowstraße statt. Der Eintritt ist frei.

Auf welche Schule soll das Kind gehen? Diese Frage können sich Eltern auf der Magdeburger Schulmesse beantworten lassen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Winterzauber am Hundertwasserhaus

Altstadt - Direkt am Hundertwasserhaus kann man sich ab dieser Woche in Weihnachtsstimmung begeben. Die ersten winterlichen und festlichen Buden haben dort zum "Winterzauber" eröffnet. Funkelnde Lichter, ein Weihnachtsbaum und typische weihnachtliche Gerüche tragen zur Vorfreude bei. Bis zum 30. Dezember ist der "Winterzauber" zwischen 12 und 21 Uhr frei zugänglich.

Weihnachtsstimmung kommt beim "Winterzauber" an der Grünen Zitadelle auf. (Archivbild) © Sophie Kemnitz/Tag24