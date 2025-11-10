Der Zauber geht weiter: LUMAGICA leuchtet noch länger in Magdeburg

LUMAGICA verlängert seinen Aufenthalt in Magdeburg. Bis 2026 strahlen die Lichtinstallationen weiter.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Die Lichterausstellung "LUMAGICA" im Elbauenpark Magdeburg konnte sich in diesem Jahr bereits über 30.000 Besucherinnen und Besucher freuen. Nun gibt es freudige Neuigkeiten.

LUMAGICA wird bis 2026 in Magdeburg bleiben.
Aufgrund der riesigen Resonanz hat der Veranstalter Concertbüro Zahlmann beschlossen, das beliebte Lichtfestival bis zum 6. Januar zu verlängern.

Somit haben die Besucher auch noch länger die Möglichkeit, die beeindruckenden Lichtinstallationen, inspiriert vom Abenteuerroman "In 80 Tagen um die Welt" von Jules Verne, zu erleben.

Die Attraktion ist an folgenden Tagen geöffnet:

  • 1. November bis 22. November von 16 bis 22 Uhr
  • 23. November bis 6. Januar von 15.30 bis 22 Uhr

Am 20., 24. und 31. Dezember bleibt LUMAGICA geschlossen.

Der Elbauenpark erstrahlt am Abend in bunten Farben.
Tickets für die atemberaubende Lichtershow gibt es an allen bekannten VVK-Stellen, an der Abendkasse vor Ort und unter Magdeburg | Lumagica.com.

