Lust, was zu unternehmen? Diese Events hat Magdeburg am Sonntag zu bieten

Am Wochenende findet in Magdeburg eine Angelmesse, Theatervorstellungen und ein Herbstmarkt, statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das kalte Wetter lädt dazu ein, es sich Zuhause gemütlich zu machen oder eine coole Veranstaltung zu besuchen. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die besten Indoor-Events an diesem Wochenende in Magdeburg.

Magdeburger Angeltage

Messehallen - Für Angelfans hat Magdeburg dieses Wochenende was ganz Besonderes an Land gezogen: In zwei Hallen und auf der Außenfläche tummeln sich in der Messe mehr als 80 Aussteller. Abgesehen von den Ständen gibt es ein Bühnenprogramm und Influencer aus der Szene. Die Tageskarte kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, und kann auch online gekauft werden. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Am Wochenende finden in Magdeburg wieder die Angeltage statt. (Archivfoto) © agentur pres(s)tige

Theater

Schauspielhaus - Am Sonntag verzaubern Euch im Schauspielhaus ein Kammerkonzert, eine Lesung und ein Schauspiel, im Opernhaus feiert um 19.30 Uhr die Operette "Clivia" Premiere. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab etwa 20 Euro.

Die Operette "Clivia" feiert am Sonntag Premiere im Opernhaus. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Töpfer- und Herbstmarkt

Festung Mark - Am Samstag und Sonntag entführt die Festung Mark zwischen 10 und 18 Uhr in die Welt der Töpferkunst. Neben Gebrauchswaren und Schmuck gibt es natürlich auch allerlei Deko und Kunst zu bestaunen. Für die kleinen Besucher wird außerdem Kindertöpfern, Bastelei und das Bemalen von Tonfiguren angeboten. Dieses Jahr neu mit dabei: Das mobile Café "Doppellecker" wo Ihr in einem alten Doppeldeckerbus Kaffee und andere Leckereien genießen könnt. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre werden kostenfrei hereingelassen.

Mineralienbörse

AMO Kulturhaus - Am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr geht es im AMO Kulturhaus wieder in die "Steinzeit": Dort präsentieren Naturliebhaber ihre Mineraliensammlungen zum Kaufen und Tauschen. Ob Fossile, Schmuck oder Heilsteine: Hier gibt es einiges zu bestaunen! Tickets kosten an der Tageskasse 3 Euro, Schüler und Studenten zahlen nur 1 Euro. Kinder im Vorschulalter haben freien Eintritt.

Im AMO dreht es sich am Sonntag um Edelsteine und Mineralien. (Symbolbild) © Martial Trezzini/Keystone/dpa