Magdeburgs erster Selbstbedienungs-Späti öffnet am Hasselbachplatz

Von Regensburg nach Magdeburg und direkt in die Selbstständigkeit: Die erst 21-jährige Silvana Gelfert eröffnet Magdeburgs ersten 24/7 geöffneten Späti.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Die 21-jährige Silvana Gelfert hat mit "Sissy’s 24/7-Späti" am Hasselbachplatz in der Sternstraße 34 Magdeburgs ersten rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungsladen eröffnet.

Späti-Besitzerin Silvana Gelfert (21) hat schon als Innendesignerin für Ferienwohnungen Erfahrungen in der Selbstständigkeit gemacht. © Isabelle Wiermann/TAG24 Bei der Eröffnung am Freitagabend herrschte aufgeregte Stimmung: Eine meterlange Schlange wartete vor dem Laden, aus dem laute Musik drang. Die Menge wurde mit Süßigkeiten bei Laune gehalten, bis die ersten Besucher eintreten durften. "Das war gefühlt eine Live-Eröffnung mit Live-Umbau", lacht Gelfert gegenüber TAG24. Besonders die Snack-Automaten stellten sich als Geduldsprobe heraus - der Techniker sagte nämlich kurz vorher ab. "Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute kommen würden", so die 21-Jährige. "Ich bin immer noch total überwältigt." Weihnachtsmärkte Magdeburg Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt extra Zufahrtsschutz Schon vor der Eröffnung hat sich Gelfert eine treue Community aufgebaut: Auf TikTok folgen ihr mehrere Tausend Menschen, die den Aufbau des Spätis begleitet haben.

Ein Konzept für Snacks und Unterhaltung

Der Späti bot zur Eröffnung ein Glücksrad, Geschenke, Musik und sogar einen boxenden Hai. © Isabelle Wiermann/TAG24 Das Konzept ist einfach: Statt eines Verkäufers können sich Kunden aus Automaten selbst ihre Snacks ziehen. Und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Neben Klassikern wie Cola und Schokoriegeln bietet Gelfert auch ausgefallene Snacks aus Asien und den USA an. Daneben bieten eine Boxmaschine und ein Fotoautomat Entertainment für nächtliche Kraftprotze und Selfie-Queens. Magdeburg Crime Brutale Attacke aus dem Hinterhalt: Teenager greift zwei Frauen an "In Bayern gibt es viele solcher Läden, aber dort wäre die Konkurrenz zu groß gewesen. In Magdeburg gab es noch keinen – also habe ich's gemacht", erzählt Gelfert. Die ursprünglich aus Freiburg stammende Innendesignerin für Ferienwohnungen hat es vor drei Monaten wegen der Liebe in die Ottostadt verschlagen. "Viele unterschätzen mich, weil ich erst 21 bin", sagt sie. "Aber ich finde: Wenn du deine Vision hast, dann setz sie um - egal, wie alt du bist."

Mehr als nur ein Späti: Thrift-Partys und Community-Gedanke