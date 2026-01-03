Diese Events warten am Samstag in Magdeburg auf Euch

Habt Ihr diesen Samstag noch nichts vor? In Magdeburg gibt es wieder viele Events, die von Euch besucht werden wollen. TAG24 sagt Euch, wo es hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die letzten großen Events in Magdeburg liegen nur wenige Tage zurück und schon stehen an diesem Wochenende direkt die nächsten an. TAG24 zeigt Euch, wo es hingehen kann.



Die Udo Jürgens Tribute-Show - Melodien eines Lebens

Buckau - Im Magdeburger AMO Kulturhaus steht an diesem Samstag ein besonderer Musik-Abend an: Die Udo Jürgens Tribute-Show bringt ab 20 Uhr die größten Hits des legendären Entertainers live auf die Bühne, begleitet von seinem originalen gläsernen Flügel. Fans können sich auf eine emotionale Hommage mit bekannten Liedern wie "Mit 66 Jahren", "Griechischer Wein" oder "Aber bitte mit Sahne" freuen – live, mit Band und Bildern des Künstlers. Die Show kombiniert Klassiker mit Erinnerungen und sorgt für einen Abend voller Stimmung und Nostalgie. Tickets gibt es ab 42 Euro.

Letzte Chance: LUMAGICA im Elbauenpark

Herrenkrug - Im Elbauenpark könnt Ihr am Samstag noch einmal LUMAGICA erleben – bevor das spektakuläre Lichterfestival am 6. Januar endet. Die magische Lichtshow nimmt Euch zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr mit auf eine leuchtende Reise um die Welt mit beeindruckenden sowie kreativen Installationen und interaktiven Stationen, inspiriert vom Abenteuerroman "In 80 Tagen um die Welt". Besucher schlendern durch funkelnde Szenen rund um den Globus, bestaunen Lichtskulpturen, Laser-Wassershows am Angersee und stimmungsvolle Beleuchtungen am Jahrtausendturm. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse ab 20 Euro.

Der große Loriot-Abend

Buckau - Am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr wartet ein humorvoller Event auf Euch: Im AMO Kulturhaus bringt ein Ensemble die besten Sketche des legendären deutschen Komikers Loriot (Vicco von Bülow, †87) auf die Bühne. Die Show versammelt die bekanntesten und absurd-witzigsten Alltagsszenen aus seinem Werk – von der "Ente in der Badewanne" bis zu den kultigen Ehe- und Büro-Situationen – und sorgt mit feinem Wortwitz und liebevoller Inszenierung für herzhaftes Lachen. Tickets sind online im Vorverkauf ab 49,50 Euro erhältlich.

70er-, 80er- und 90er-Disco in der Buttergasse

Altstadt - Im Buttergasse-Club Magdeburg wird der Samstag zur musikalischen Zeitreise. Los geht es ab 20 Uhr mit den "wilden Siebzigern" – inklusive Disco-Sounds, Glam-Rock und Funk-Klassikern. Ab 23 Uhr dreht sich dann alles um die größten Hits der 80er und 90er, wenn Synth-Pop, Eurodance, Rock und Chart-Ohrwürmer übernehmen. Wer Lust auf Tanzen, Nostalgie und gleich zwei Party-Epochen an einem Abend hat, kommt hier voll auf seine Kosten. Tickets gibt es an der Abendkasse oder vorab online ab 7,95 Euro (70er-Disco) beziehungsweise 11,16 Euro (80er-/90er-Disco).

Letzte Chance: Weihnachtscircus Magdeburg

Werder - Auf dem Messe- und Veranstaltungsgelände am Max-Wille-Platz könnt Ihr nur noch wenige Tage den 10. Magdeburger Weihnachtscircus erleben. Wer bisher noch nicht vor Ort war, hat also nicht mehr viel Zeit. Bis 6. Januar 2026 gastiert der Weihnachtscircus mit internationalen Spitzenakrobaten, Tänzern, Jongleuren und klassischen Circus-Acts in Magdeburg und verwandelt die Manege in ein buntes Winter-Highlight. Neben atemberaubenden Trapezkünsten sorgt unter anderem der weltbekannte Tierlehrer Elvis Errani mit seiner Elefantendressur für staunende Gesichter, dazu gibt es spektakuläre Artistik und beliebte Clownerie-Einlagen. Eintrittskarten gibt es in verschiedenen Kategorien ab 27,10 Euro.