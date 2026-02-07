Was macht Ihr am Wochenende? Hier sind sechs Events für Magdeburg

Am Wochenende finden in Magdeburg Opern, ein Comedy-Abend, Mitmachkino für Kinder, Irish Dance, eine Führung und ein Lagerfeuer im Zoo statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch die Frage: Was gibt es in Magdeburg zu tun? TAG24 gibt Euch einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen in der Elbestadt.

Comedy

Oli-Kino - Vier verschiedene Stand-up-Comedians aus ganz Deutschland wollen am Samstagabend nur eines: Magdeburg zum Lachen zu bringen! Bei "Magdeburg lacht!" um 20 Uhr im Oli-Kino strapazieren die Lach-Profis, die unter anderem aus Fernsehen und Internet bekannt sind, Eure Lachmuskeln. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 24 Euro.

Bei "Magdeburg lacht!" trainiert Ihr am Samstag Eure Lachmuskeln. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Theater

Opernhaus - Das Theater Magdeburg hat am Wochenende wieder zwei Opernvorstellungen in petto, die Ihr Euch ansehen solltet. Am Samstagabend findet nach einer sehr erfolgreichen Premiere um 19.30 Uhr die zweite Vorstellung von "Der Barbier von Sevilla" statt. Am Sonntag läuft um 18 Uhr zum allerletzten Mal die beliebte Kinderoper "Hänsel und Gretel". Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 18 Euro.

"Der Barbier von Sevilla" feiert am Opernhaus seine zweite Vorstellung. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Mitmachkino

Cinestar - Kino bedeutet Licht aus, Ruhe und Stillsitzen? Nicht an diesem Wochenende! Im Cinestar-Kino am Pfahlberg sind die Kleinsten herzlich zum Disney-Channel-Mitmachkino eingeladen. Bei einem etwa einstündigen Film freuen sich Mickey Mouse und seine Freunde darauf, mit den Kindern zu Singen, zu Klatschen oder zu rätseln. Die Mitmach-Vorstellungen finden Samstag und Sonntag je 11.15 Uhr und 13.15 Uhr statt. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse für 6 Euro.

Beim "Disney-Channel-Mitmachkino" müssen Kinder nicht leise sein. (Symbolbild) © 123rf/Radist

Irish Dance

Getec-Arena - Am Samstagabend um 20 Uhr nimmt Euch "Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance" mit in die magische Welt Irlands. Ein hervorragendes Stepptanz-Ensemble verwandelt die Bühne durch fantastische Irish-Dance-Choreografien in einen Schauplatz voller Energie und Lebenslust. Die siebenköpfige Band mit Dudelsäcken, Geige und vielen mehr wird in die Choreografie eingebunden und gibt der Show einen unverwechselbaren Charakter. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 49 Euro.

"Cornamusa" entführt Euch am Samstag nach Irland. (Archivfoto) © Cornamusa/Nancy Scheler

Sibirisches Lagerfeuer

Zoo Magdeburg - Am Sonntagnachmittag könnt Ihr es Euch gemeinsam mit den Tieren aus dem Magdeburger Zoo beim "Sibirischen Lagerfeuer" gemütlich machen. Das Winterevent lockt mit spannenden Führungen, einem Einblick in die Welt der Tiger und natürlich mit wärmendem Lagerfeuer, Glühwein und Stockbrot. Um 14 und 14.30 Uhr könnt Ihr zusehen, wie die Schneeleoparden und sibirischen Tiger gefüttert werden. Eintritt zum Zoo kostet 17,50 Euro für Erwachsene.

Die Schneeleoparden und sibirischen Tiger erwarten Euch am Sonntag zum sibirischen Lagerfeuer. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Glühweinduft & Winterluft

Bastion Cleve - Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr erwartet Euch eine ganz besondere Führung: Gemeinsam mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld könnt Ihr einen Winterspaziergang durch das neue Elbbahnhofsviertel unternehmen. Bei Glühwein und Winterluft erzählen sie aus der wechselvollen Geschichte der mittlerweile sehr beliebten Wohngegend. Treffpunkt ist an der Bastion Cleve. Tickets könnt Ihr telefonisch oder per Bestellformular für 15 Euro kaufen.

Bei der Führung "Glühweinduft & Winterluft" bekommt Ihr das, was der Name verrät. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska