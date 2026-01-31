Diese tollen Events hat Magdeburg am Samstag zu bieten

Diese fünf Veranstaltungen könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg finden am Samstag wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die coolsten Events.

Kostümverkauf im Theater

Theater Magdeburg - Auch im Theater Magdeburg ist es an diesem Samstag Zeit für einen Frühjahrsputz. Besucher können von 10 bis 14 Uhr in dem Kostümfundus stöbern. Ganze 2000 Stücke stehen in diesem Jahr zum Verkauf. Unter anderem finden sich hier Stücke aus den Produktionen "The Addams Family" und "Robin Hood". Die Preisspanne liegt zwischen 0,50 Euro und 500 Euro. Vor Ort ist nur Barzahlung möglich.

Beim großen Kostümverkauf im Theater lassen sich so einige Schätze finden. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

ABBA-Fieber in Magdeburg

Hotel Ratswaage - Im Magdeburger Ratswaaage Hotel bricht am Samstagabend das ABBA-Fieber aus. Fans der schwedischen Pop-Gruppe können ihre besten Hits bei einer Tribute-Show und einem festlichen 3-Gänge-Menü live erleben. Die Besucher dürfen sich über Top-Songs von "Waterloo" bis "Dancing Queen" samt spektakulären Lichteffekten freuen. Tickets gibt es für 89 Euro unter shows-und-tickets.de oder business-weekend.info.

Im Ratswaage Hotel wird es lecker und musikalisch. (Symbolbild) © Tsugufumi Matsumoto/AP/dpa

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" - hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Spiel und Spaß erwarten Euch in der Stadtbibliothek. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Single-Comedy-Show

OLi-Kino - "Lachen, Flirten und alles dazwischen": Das ist das Motto der Single-Comedy-Show am Samstagabend im OLi-Kino. Bei dieser Show werden Singles mit Humor zusammengebracht. Neben Flirty-Vibes erwarten die Teilnehmer anonyme Liebesbotschaften in persönlichen Kästchen und viel Zeit zum Quatschen und Spaß haben. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 20 Euro. Gruppen (ab 4 Personen) zahlen nur 17 Euro pro Person. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.

Das OLi-Kino lädt zum Lachen und Flirten ein. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Paul Panzer in Magdeburg

GETEC-Arena - Am Samstag präsentiert Paul Panzer (54) seine neueste Show "Schöne neue Welt" in der GETEC-Arena. Der Meister des schrägen Humors nimmt sein Publikum mit auf eine pointenreiche Reise durch den Alltagswahnsinn. Also der perfekte Abend, um seine Lachmuskeln zu trainieren. Tickets gibt es ab 39,90 Euro im Vorverkauf.

Paul Panzer (54) lässt am Samstag die GETEC-Arena vor Gelächter beben. (Archivbild) © DPA