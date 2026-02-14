Nicht nur für Verliebte: Diese Events warten am Valentinstag in Magdeburg auf Euch

Nicht nur Rosen und Romantik: Diese Events könnt Ihr am Valentinstag in Magdeburg erleben - von Dating on Ice bis Party-Nacht.

Von Robert Lilge

Dating on Ice: Kennenlernen auf Schlittschuhen

Altstadt - In der Festung Mark wird der Valentinstag sportlich-romantisch: Beim Event "Dating on Ice" können Singles und Paare von 18 bis 21 Uhr gemeinsam übers Eis gleiten und neue Kontakte knüpfen. Singles erhalten ein leuchtendes Erkennungszeichen, um leichter ins Gespräch zu kommen, während Paare die winterliche Atmosphäre bei einem besonderen Eislauf-Date genießen können. Ob Kennenlernen oder gemeinsame Zeit zu zweit - hier stehen Bewegung, Spaß und Begegnungen im Mittelpunkt.

Heiße Flirts auf Eis: Singles und Paare sind am Valentinstag in der Festung Mark gut aufgehoben. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Gartenträume - Messe Magdeburg

Herrenkrug - Der Frühling naht und mit ihm die neue Gartensaison. Wer sich inspirieren lassen möchte, kann zwischen 10 und 18 Uhr die mehr als 100 Aussteller in den Messehallen besuchen: Hier findet man Pflanzen, Möbel, Deko und Kreativität ohne Ende. Daneben gibt es Modellgärten zu bestaunen und Experten zu befragen. Das Online-Ticket kostet 8 Euro. Kinder unter 16 Jahren kommen für 1 Euro herein.

Bei einem Spaziergang durch den Mustergarten vergisst man fast, dass man in einer großen Messehalle steht. (Archivfoto) © Gartentraeume B.V.

Kinderflohmarkt: Schnäppchen für kleine Entdecker

Reform - Im Florapark Magdeburg dreht sich am Samstag alles um Kinderkleidung, Spielzeug und Familienbedarf: Beim Kinderflohmarkt können Besucher von 10 bis 18 Uhr nach Secondhand-Schätzen stöbern und gut erhaltene Sachen rund ums Kind entdecken. Neben Verkaufsständen warten auch eine Hüpfburg sowie ein Kuchenbasar auf Familien.

Beim Kinderflohmarkt im Florapark lassen sich so einige Schätze finden. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Candle-Light-Dinner im Zoo

Neue Neustadt - Romantisch wird es am Samstag in der AFRICAMBO Lodge im Zoo Magdeburg: Beim Candle-Light-Dinner erwartet Paare ab 18 Uhr ein besonderes Valentinsbüfett in außergewöhnlicher Atmosphäre. Neben kulinarischen Highlights sind auch der Zooeintritt sowie eine geführte Zootour Teil des Abends - ideal für alle, die den Valentinstag etwas anders feiern möchten. Etwa 149 Euro werden für zwei Personen (inkl. Büfett und Getränke) fällig.

"Elvis - Das Musical" in der GETEC-Arena

Brückfeld - Mit "Elvis - Das Musical" kehrt der King of Rock'n'Roll zurück - mit Live-Band, bekannten Hits und einer Reise durch die größten Stationen der Karriere von Elvis Presley (†42). Die Show verbindet Konzert-Atmosphäre mit biografischen Momenten und bringt Klassiker wie "Heartbreak Hotel" oder "Jailhouse Rock" zurück auf die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 57,50 Euro.

90er- bis 2010er-Party: Hits aus drei Jahrzehnten

Buckau - In der Factory Magdeburg wird der Valentinstag zur großen Chart-Zeitreise. Bei der 90er- bis 2010er-Party laufen ab 22 Uhr bekannte Klassiker aus Dance, Pop und Clubmusik sowie moderne Hits der 90er-, 2000er- und 2010er-Jahre. Mit Konfetti, Party-Specials und jeder Menge Nostalgie steht eine lange Tanznacht für Fans verschiedener Musik-Generationen auf dem Programm. Tickets gibt es online ab 14,99 Euro.

In der Factory wird am Samstag viel getanzt und mitgesungen. (Symbolfoto) © 123RF/pressmaster