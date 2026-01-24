Diese Magdeburger Events wollen am Samstag von Euch besucht werden

Der Samstag ist in Magdeburg wieder vollgepackt mit Events und Veranstaltungen. TAG24 verrät, wo es für Groß und Klein hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Nach einer erfolgreichen Arbeitswoche darf es an diesem Samstag wieder raus in die Stadt gehen. TAG24 zeigt euch, wo es sich lohnt, in Magdeburg auszugehen.

Motocross Show "Night of Freestyle"

Brückfeld - An diesem Samstag wird es in der GETEC-Arena laut, spektakulär und extrem: Die Night of Freestyle kommt mit zwei Shows an einem Tag zurück in die Elbestadt. Um 13 Uhr und 19 Uhr dürfen sich Besucher auf atemberaubende Stunts, waghalsige Sprünge und eine riesige Pyro- und Lasershow freuen. Mit dabei sind internationale Topstars der Szene, die auf Motorrädern, Mountainbikes, BMX-Rädern, Scootern und Inline-Skates die Grenzen der Schwerkraft ausloten. Tickets gibt es online ab 36,84 Euro.

Wettbewerb "First Lego League"

Altstadt - In der IHK Magdeburg am Alten Markt dreht sich alles um Technik, Kreativität und Teamgeist: Beim "First Lego League"-Regionalwettbewerb treten zahlreiche Kinder- und Jugendteams mit selbst gebauten und programmierten LEGO-Robotern gegeneinander an. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren die Nachwuchstüftler ihre Lösungen in den Bereichen Robotik, Forschung und Teamarbeit und stellen sich spannenden Aufgaben. Besucher können den Teams über die Schulter schauen, bei den Robot-Games mitfiebern und erleben, wie spielerisch Technik und Wissenschaft vermittelt werden. Der Eintritt ist frei.

Nachtflohmarkt in der Messe

Herrenkrug - In der Messe Magdeburg heißt es wieder schlendern, stöbern und feilschen: Beim Nachtflohmarkt warten von 15 bis 23 Uhr zahlreiche Händler mit Trödel, Raritäten, Sammlerstücken und echten Fundstücken auf Besucher. Der Markt zählt zu den größten seiner Art in Sachsen-Anhalt und lockt regelmäßig Tausende Schnäppchenjäger in die Messehallen. Wer Lust auf Vintage-Schätze und entspanntes Bummeln am Abend hat, ist hier genau richtig. Besucher müssen für den Eintritt 4 Euro bezahlen.

Dieter "Maschine" Birr in der Johanniskirche

Altstadt - In der Johanniskirche steht ein besonderer Konzertabend an: Dieter Birr (81), besser bekannt als "Maschine" der DDR-Band "Puhdys", interpretiert seine bekanntesten Lieder in einer ungewöhnlichen klassischen Fassung. Begleitet von einem Streichquartett treffen Rock-Geschichte und klassische Klänge aufeinander – ruhig, emotional und ganz nah am Publikum. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und richtet sich vor allem an Fans handgemachter Musik und deutscher Rock-Historie. Tickets gibt es online ab 58,45 Euro.

Puhdys-Sänger Dieter Birr (81) singt am Samstagabend in der Magdeburger Johanniskirche. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa

Musikalische Theaterkomödie "Ewig Jung"

Altstadt - Im Theater in der Grünen Zitadelle geht es musikalisch und humorvoll zu: Die Erfolgsproduktion "Ewig jung – Rock'n'Roll bis ins Grab" erzählt von gealterten Bühnenstars, die sich auch im Jahr 2070 ihre Liebe zur Musik nicht nehmen lassen. Mit bissigem Witz, viel Ironie und bekannten Rock- und Pop-Evergreens wie "I Love Rock'n'Roll" oder "I Will Survive" entsteht eine mitreißende Musik-Komödie über das Älterwerden, Lebenslust und den ungebrochenen Kampfgeist. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 36,60 Euro.