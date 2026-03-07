Wohin am Samstag? Bei diesen Events geht etwas in Magdeburg

In Magdeburg finden wieder allerhand Events statt. Bei diesen Veranstaltungen werdet ihr am Samstag bestmöglich unterhalten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wochenende ist da und will ausgenutzt werden. Zudem steht es teilweise im Zeichen des bevorstehenden Frauentages. TAG24 hat für Euch wieder ein paar Tipps, was Ihr an diesem Samstag in Magdeburg unternehmen könnt.

Wolle-Festival: Treffpunkt für Strick- und Häkelfans

Herrenkrug - In der Messe Magdeburg dreht sich am Samstag alles um Garn, Nadeln und kreative Handarbeit: Beim "Wolle-Festival" präsentieren zahlreiche Aussteller aus ganz Europa eine große Auswahl an Wolle, Garnen und Zubehör rund ums Stricken, Häkeln und Spinnen. Besucher können durch die Stände stöbern, neue Materialien entdecken und sich bei Vorführungen oder Workshops inspirieren lassen. Die Messe richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Handarbeitsfans. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Eine Tageskarte gibt es ab 7 Euro, Kinder unter 14 Jahren bekommen freien Eintritt.

Fans des Häkelns und Strickens kommen beim "Wolle-Festival" auf ihre Kosten. (Symbolbild) © Michael Bauer/dpa

"Girls! Girls! Girls!" – die ultimative Show zum Frauentag

Altstadt - Im Theater in der Grünen Zitadelle wird der Frauentag zur großen Party: Bei "Girls! Girls! Girls!" erwartet Besucherinnen ein unterhaltsamer Mix aus Comedy, Travestie, Musik und jeder Menge Mitsing-Momenten. Gastgeber Enrico Scheffler führt durch den Abend, bei dem Travestiekünstlerin Ottilie S. und weitere Showacts mit Humor, Hits und überraschenden Einlagen für ausgelassene Stimmung sorgen. Beginn ist um 15 Uhr und ein weiteres Mal um 20 Uhr. Wer eines der letzten Tickets ergattern möchte, zahlt dafür 36,60 Euro.

Gruson-Gewächshäuser: Führung durch die Vogelspinnen-Ausstellung

Buckau - In den Gruson-Gewächshäusern wird es kribbelig. Bei einer Führung durch die Vogelspinnen-Sonderausstellung erfahren Besucher ab 16 Uhr spannende Fakten über die oft missverstandenen Tiere. Unter dem Titel "Acht Beine, acht Augen, ein Gefühl – Gänsehaut" lernen Kinder und Erwachsene die faszinierenden Spinnen näher kennen und erfahren mehr über ihre Lebensweise. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigte Karten gibt es ab 3 Euro.

Bei der Führung durch die Vogelspinnen-Ausstellung kann der ein oder andere Besucher seine Furcht vor den Spinnentieren verlieren. (Symbolbild) © Ulrich Perrey/dpa

"Highland Saga": Dudelsäcke und schottische Klänge live

Buckau - Im AMO Kulturhaus geht es am Samstag musikalisch in die Highlands: Bei der Show "Highland Saga" erwartet Besucher ab 19.30 Uhr eine Mischung aus kraftvollen Dudelsack-Klängen, mitreißenden Trommeln und bekannten Folk-Songs aus Schottland und Irland. Das Ensemble verbindet traditionelle Melodien mit modernen Arrangements und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die mystische Welt der Highlands. Klassiker wie "Amazing Grace" oder "Auld Lang Syne" sorgen dabei für echte Gänsehautmomente. Tickets gibt es ab 34,25 Euro.

Tutty Tran: "Wok-Life-Balance"

Brückfeld - In der GETEC-Arena sorgt Stand-up-Comedian Tutty Tran (38) für einen Abend voller Lacher. In seinem Programm "Wok-Life-Balance" nimmt der Berliner Humorist ab 20 Uhr mit viel Selbstironie und Culture-Clash-Comedy den ganz normalen Wahnsinn des Alltags aufs Korn. Bekannt geworden ist er unter anderem durch Geschichten über seinen vietnamesischen Vater und pointierte Beobachtungen über kulturelle Unterschiede – diesmal bekommt aber wirklich jeder sein Fett weg. Tickets gibt es ab 45,95 Euro.