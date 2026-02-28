Diese Veranstaltungen erwarten Euch am Wochenende in Magdeburg

In Magdeburg finden am Wochenende ein Flohmarkt, eine Kinder-Zaubershow, eine Seifenblasen-Show, ein Zoo-Event sowie Oper und Ballett statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ein sonniges und frühlingshaftes Wochenende steht bevor. Für alle, die sich nicht draußen die Zeit vertreiben wollen, gibt es in Magdeburg auch einige Indoor-Veranstaltungen.

Nachtflohmarkt

Messehallen - Am Samstag warten auf dem Nachtflohmarkt wieder unzählige Schätze darauf, gefunden zu werden. Ob Klamotten, Baby- und Kinderspielzeug, Antiquitäten, Sammlerstücke, Bücher, Schallplatten oder vieles mehr: In den Messehallen werdet Ihr fündig. Wer zum Feilschen bereit ist, kann sogar richtige Schnäppchen machen. Von 15 bis 23 Uhr kann in den Messehallen gestöbert und gehandelt werden. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Am Samstag lädt der Nachtflohmarkt wieder in die Messehallen ein. (Archivfoto) © Projektzentrum Szymkowiak/nachtflohmarkt.de

Hops und Hopsi

Theater Grüne Zitadelle - Hops und Hopsi wollen am Sonntag gleich zweimal die Kleinsten mit ihrer Magie verzaubern. Um 11 und um 15 Uhr laden die beiden zu ihrer Kinder-Zaubershow ins Theater Grüne Zitadelle ein. Gegenstände erscheinen und verschwinden, Gedanken werden gelesen und in der Zauberkiste quakt es - und die Zuschauer sind auch gefordert! Das Programm ist geeignet für Kinder zwischen 3 und 11 Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Tageskasse für 16 Euro.

Theater

Opernhaus - Am Wochenende steht am Theater Magdeburg wieder viel Kultur an: Am Samstagabend seht Ihr eine weitere Vorstellung der Oper "Der Barbier von Sevilla" um 19.30 Uhr im Opernhaus. Am Sonntag tanzt sich dann die Ballettcompagnie mit "Drifting Out/Bolero" in die Herzen der Zuschauer. Restkarten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf ab 18 Euro.

Die Ballett-Performance "Drifting Out/Bolero" verzauberte bereits Hunderte Zuschauer. © Theater Magdeburg/Ida Zenna

Africambo-Abend

Zoo Magdeburg - Der Zoo Magdeburg lädt am Samstag um 18 Uhr zum Africambo Abend ein. Mit einem leckeren Buffet, Getränken, einer exklusiven Zooführung und einem kulturellen Beitrag nimmt Euch der Tierpark mit in die faszinierende Tierwelt und Kultur Afrikas. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf für 99 Euro.

Der Zoo Magdeburg entführt beim Africambo Abend in die faszinierende Tierwelt Afrikas. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Underwater Bubble Show

AMO Kulturhaus - Die beliebte Underwater Bubble Show macht wieder Halt im Magdeburger Amo. Herr B entdeckt in seinem Koffer ein Fischglas und wird in eine magische Unterwasserwelt entführt. Dort begegnet er fantastischen Wesen wie Seepferdchen, Drachenfischen, Meerjungfrauen, Clownfischen und Seesternen, die ihn auf seiner Reise begleiten. Die Underwater Bubble Show verbindet Schauspiel, Pantomime, Tanz, Puppenspiel, Jonglage, Sandkunst, Magie und natürlich ganz viele Seifenblasen. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 40 Euro.