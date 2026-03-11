Magdeburg macht Frühjahrsputz: Bei dieser Aktion können Bürger richtig anpacken

Magdeburg - In der Landeshauptstadt ist es wieder Zeit für einen Frühjahrsputz! In dieser Woche startet die Aktion "Magdeburg putzt sich!".

Vom 13. März bis 25. April wird Magdeburg wieder auf Vordermann gebracht. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Die Stadt Magdeburg, das Müllheizkraftwerk Rothensee sowie Wohnungsunternehmen, Vereine und Initiativen rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Umgebung vom 13. März bis 25. April herauszuputzen.

"Nach den vergleichsweise kalten und schneereichen Wintertagen der vergangenen Monate wollen wir mit der tatkräftigen Unterstützung der Magdeburgerinnen und Magdeburger die Landeshauptstadt auch in diesem Jahr wieder herausputzen", sagte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone.

Bislang sind bereits 64 Aktionen mit mehr als 2600 Teilnehmern angemeldet. Für die Putzveranstaltungen stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb wieder kostenlose Container für die Abholung der Abfälle zur Verfügung.

Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass die Container nicht zur Beräumung von Kleingärten oder Lauben genutzt werden dürfen und Grünschnitt nicht zum Frühjahrsputz gehört.