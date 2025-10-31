Diese schaurigen Events erwarten Euch an Halloween in Sachsen-Anhalt

Halloween in Sachsen-Anhalt: Diese gruseligen Events könnt Ihr dieses Jahr erleben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt treiben sich an diesem Freitag Hexen, Geister und andere gespenstische Kreaturen herum. Passend zum Reformationstag bzw. Halloween gibt Euch TAG24 einen Überblick der coolsten Events.

Halloweenfest im Zoo

Zoo Magdeburg - Zum Gruselfest lädt der Zoo Magdeburg von 11 bis 17 Uhr die ganze Familie zu einem bunten Halloween-Programm ein. Neben zahlreichen Tieren erwarten die kleinen Besucher Kürbisschnitzen, Kürbisschätzen, das Puppentheater Traumland, Kinderschminken, den FCM KidsClub und gruselige Leckereien. Tageskarten gibt es ab 17,50 Euro (ermäßigt 13 Euro) im Vorverkauf.

Hexoween-Markt

Thale - In Thale wird es das gesamte Wochenende schaurig schön. Hexen, Teufel, Gespenster und andere Gruselwesen können hier den Hexoween-Markt und die beliebte Hexenmeile erkunden. Große und kleine Spuk-Fans können sich auf zahlreiche Händler, Leckereien sowie angsteinflößende Schausteller und einen Gruselumzug freuen. Das Beste: Der Eintritt ist frei! Das volle Programm zum Hexoween-Markt findet Ihr auf der Website.

In Thale findet dieses Jahr wieder der Hexoween-Markt statt. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Pullman City "Halloween Special"

Pullman City - Gruselspaß ist auch am Wochenende in der Pullman City Harz garantiert. Auf die Besucher wartet ein Halloween-Erlebnis der besonderen Art, mit Shows, Musik und Gänsehautmomenten. Passend zur Horror-Party mit Kostümwettbewerb werden Halloween-Drinks serviert. Die Dance Hall hat zudem freitags und samstags von 18.30 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Alle Preise und weitere Infos zum "Halloween Special" findet Ihr auf der Website.

In der Pullman City im Harz verwandeln sich Cowboys in Monster und Gespenster. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Gruselschloss in Blankenburg

Blankenburg - Der alte Marstall des Großen Schlosses Blankenburg verwandelt sich zu Halloween in eine Gruselgruft voll Monster und schrecklicher Gestalten. Mutige Teilnehmende können sich über ein spannendes Escape-Abenteuer in historischer Atmosphäre freuen. Die einzelnen Spielrunden finden von 10 bis 23 Uhr statt. Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Der Eintritt kostet 20 Euro (mit Halloween-Verkleidung 15 Euro). Anmelden könnt Ihr Euch per E-Mail unter info@team-ev.de.

Im Blankenburger Schloss erwartet Besucher eine spannende Escape-Aktion. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa/ZB

Wettelrode Bergwerk

Wettelrode - Unter Tage wird es gruselig: Ein Team aus unheimlichen Gespenstern und Berggeistern sorgt für Spuk und Spaß im Röhrigschacht in Wettelrode. Die unterirdischen Strecken erstrahlen in bunten Lichtern und die Grubenbahn verwandelt sich an diesem Tag in eine reinste Geisterfahrt. Kinder sind eingeladen, in ihren Kostümen selbst Geist zu spielen. Anmeldungen sind telefonisch unter 03464 587816 oder per E-Mail an info@roehrig-schacht.de möglich.

Im Bergwerk in Wettelrode treiben sich Geister herum. © Matthias Bein/dpa

Halloween-Partys in Magdeburg

Magdeburg - Für die Erwachsenen gibt es zu Halloween selbstverständlich auch was zu erleben. Wer seine Knochen zum Tanzen bringen oder einen "Bloody Mary" schlürfen möchte, sollte bei diesen Veranstaltungen in Magdeburg vorbeischauen: Halloween-Party im Flowerpower: Von 19 bis 4 Uhr bringt DJ Don Krawallo hier den Dancefloor zum Glühen. Halloween in der Festung Mark: "Die lange Nacht der Schönen und Schrecklichen" lädt Studenten zum Feiern ein. Von 21 bis 3 Uhr erwarten Euch Cocktails und schaurige Beats. Eintritt gibt es nur mit Kostüm und Studi-Ausweis für 9,27 Euro (im Vorverkauf online). Halloween in der Moon Bar: Ab 22 Uhr empfängt Euch das Team der Moon Bar zur Party in der Sternstraße ein. Zutritt gibt es hier auch nur mit Kostüm für 15 Euro (VIP 20 Euro). Fright Night in der Factory: Heftige Sounds und viel Spaß findet Ihr auch in der Factory. Zur Fright Night erwarten Euch zwei Floors voller Horror und Musik. Tickets gibt es für 11,70 Euro im Vorverkauf. Halloween in der Buttergasse: DJ Kird van Dubberstein bringt ab 23 Uhr zur "Murder on the Dancefloor"-Party Leben in die Buttergasse. Tickets gibt es für 7 Euro im Vorverkauf.



In Magdeburg finden zum Reformationstag mehrere Halloween-Partys statt. (Symbolbild) © 123RF/gpointstudio