05.07.2026 06:20 Ein Sonntag für die Familie: Das könnt Ihr in Magdeburg erleben

Ihr habt an Sonntag noch nichts vor? In Magdeburg gibt es wieder tolle Events, die einen Besuch wert sind.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg finden am ersten Ferienwochenende tolle Veranstaltungen für die ganze Familie statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Alte Neustadt - Das Familienhaus im Park lädt zum Sonntagsgrill ein. Von 17 bis 20 Uhr gibt es hier ein leckeres Buffet vom Grill, der Pfanne und dem Topf zu einem fairen Preis. Freut Euch auf einen Abend mit leckerem Essen und Getränken im Grünen. Erwachsene zahlen einen Preis von 23,50 Euro (Kinder von 4 bis 12 Jahre: 8 Euro). Eine Reservierung unter 0391- 9900 00 99 ist wünschenswert!

Im Familienhaus im Park gibt es leckere Köstlichkeiten. (Symbolbild) © 123rf/kegfire

Sommerfest

Sudenburg - Auf der Streuobstwiese in Sudenburg erwartet Euch am Sonntagnachmittag ein buntes Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Neben vielen kreativen Aktionen, Spielen, kleinen Workshops und Musik ist besonderes der Kinderzirkus mit Michael Prosi ein absolutes Highlight. Hier können Ihr verschiedene Zirkuskünste ausprobieren. Freut Euch außerdem auf leckere Köstlichkeiten und eine gemütliche Atmosphäre. Der Eintritt ist frei!

Auf der Streuobstwiese in Sudenburg könnt Ihr Zirkuskünste ausprobieren. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa/ZB

Familienflohmarkt

Festung Mark - Wer beim Sonntagsflohmarkt nichts findet, kann am Sonntagnachmittag ab 12 Uhr beim großen Familienflohmarkt vorbeischauen. Bis 16 Uhr können Besucher in der Festung Mark auf die Suche nach tollen Angeboten gehen. Angeboten werden unter anderem niedliche Kinderkleidung, antikes Geschirr sowie Deko und vieles mehr. Gleichzeitig findet auch der beliebte Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte statt. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt: 2 Euro). Kinder bis 12 Jahre kommen frei rein.

In der Festung Mark warten Kinderspielzeug, Deko und andere Second-Hand-Angebote auf Euch. (Symbolbild) © 123RF/forewer

Altstadt - Auf dem Uni-Campus findet wieder der Sonntags-Flohmarkt statt. Unter freiem Himmel könnt Ihr an verschiedenen Ständen auf Schnäppchenjagd gehen. Von 8 bis 13 Uhr ist der Flohmarkt geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos!

Stöbert auf dem Uni-Campus nach Schätzen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Wobau-Familienspaß

Elbauenpark - Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr erwartet Familien im Elbauenpark ein riesiges Spieleparadies mit über 40 Attraktionen. Freut euch auf XXL-Hüpfburgen, einen 150 Meter langen Hindernisparcours, Bungee-Trampolin, Kinderkarussell und viele weitere Mitmachangebote. WOBAU-Mieter unter 18 Jahren haben mit der WOBAU-FanCard freien Eintritt. Für alle anderen kostet das Hüpfticket 5 Euro pro Kind, hinzu kommt der reguläre Eintritt in den Elbauenpark.