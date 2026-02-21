Samstag in Magdeburg: Diese Events warten auf Euch

In Magdeburg könnt Ihr am Samstag wieder einiges erleben. Diese fünf Events erwarten Euch.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Samstag finden am Samstag verschiedenste Veranstaltungen statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Frühstücken im Zoo

Zoo Magdeburg - Am Samstag lädt der Magdeburger Zoo Euch dazu ein, Euren Morgen mit einem spannenden Frühstück in der AFRICAMBO Lodge zu verbringen. Ab 9 Uhr könnt Ihr Euch den Magen vollschlagen. Im Anschluss gibt es eine interessante, 60-minütige Führung durch den ganzen Zoo. Selbstverständlich können die kleinen und großen Besucher den Park danach selbstständig erkunden. Ein Ticket für Frühstück und Führung kostet 25 Euro für Erwachsene, zzgl. Eintritt und 18 Euro für Kinder.

Nach dem Frühstück erwartet die Besucher eine interessante Führung. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Im Reich der Urzeit

Jerichower Platz - Einmal die Giganten der Urzeit live erleben? Das könnt Ihr am Samstag von 11 bis 18 Uhr auf dem Jerichower Platz. Hier gibt es über 50 verschiedene Dinosaurier zu entdecken, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Welt gelebt haben. Zusätzlich könnt Ihr im Ausgrabungscamp selbst zu Dinoforschern werden und Fossilien ausgraben. Der Eintritt kostet für Kinder 10 Euro und für Jugendliche sowie Erwachsene 12 Euro.

Auf dem Jerichower Platz können Groß und Klein zu Dinoforschern werden. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Vogelspinnen-Ausstellung

Gruson-Gewächshäuser - In den Gruson-Gewächshäusern kribbelt und krabbelt es am Samstag bei der Vogelspinnen-Sonderausstellung. Eine Führung bringt den Besuchern die oft vorverurteilten Tiere etwas näher und zeigt, wie faszinierend sie sein können. Der Eintritt kostet 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen Tickets unter Tel. 0391 404 29 10 reserviert werden.

Im Gewächshaus krabbeln aktuell Vogelspinnen herum. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

ABBA-Abend im AMO

AMO Kulturhaus - Im AMO Kulturhaus bringt "ABBA - Mamma Mia and much more" die kultige Popgruppe ABBA mit einer legendären Show auf die Bühne und lädt das Publikum zum Mitsingen und Tanzen ein. Von Hits wie "Waterloo" bis "Dancing Queen" ist alles dabei. Gestartet wird am Samstag um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 45,10 Euro im Vorverkauf online.

Im AMO kommen ABBA-Fans auf ihre Kosten. (Archivfoto) © Tsugufumi Matsumoto/AP/dpa

Angelo Kelly in Magdeburg

Altes Theater - Auf seiner "Ready to Rock"-Tour präsentiert Angelo Kelly (44) ohne aufwendige Bühnenshow am Samstagabend im Alten Theater neue Musik und viele weitere Songs aus seiner eigenen Karriere sowie von der Kelly Family. Tickets gibt es ab 33,70 Euro online im Vorverkauf.

Angelo Kelly (44) kommt mit seinen neuen Hits nach Magdeburg. © -/Angelo Kelly/dpa