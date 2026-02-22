Noch keinen Plan für Euren Sonntag? Das könnt Ihr in Magdeburg erleben

In Magdeburg warten wieder zahlreiche Veranstaltungen auf Euch. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Ihr habt noch keinen Plan für Euren Sonntag? TAG24 gibt Euch einen Überblick zu coolen Veranstaltungen in Magdeburg, die Ihr besuchen könnt.

Line Dance

Grüne Zitadelle - Im Theater der Grünen Zitadelle können am Sonntag die Hüften geschwungen werden. Beim "Line Dance Frühshoppen" kommen Country-Fans auf ihre Kosten. Von 10 Uhr bis 13.55 Uhr könnt Ihr das ultimative Tanzvergnügen erleben. Tickets gibt es für 15,90 Euro online im Vorverkauf.

Im Theater Grüne Zitadelle könnt Ihr die Hüften schwingen. (Symbolfoto) © 123rf/neydt

Schnitzkurs

Buckau - Am Sonntag findet im Volksbad Buckau der Kurs "Schnitzen mit dem Messer" statt. Hier könnt Ihr von 11 bis 16 Uhr das Schnitzen mit dem Schnitzmesser sowie einfache Techniken erlernen. Die Kursleiterin Daniela Schönemann unterstützt Euch von der Idee bis zur Figur. Am Ende des Tages können die eigenen Kunstwerke nach Hause mitgenommen werden. Anmelden könnt Ihr Euch im Volksbad Buckau unter Tel. 404 8089.

Lernt verschiedene Schnitztechniken im Volksbad Buckau. (Symbolfoto) © Roy Buri/Pixabay

XXL-Familien-Flohmarkt

Festung Mark - Stöbern, Feilschen, Absahnen: Am Sonntagnachmittag könnt Ihr ab 12 Uhr beim großen XXL-Familien-Flohmarkt wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Angeboten werden unter anderem niedliche Kinderkleidung, antikes Geschirr sowie Deko und vieles mehr. Gleichzeitig findet auch der beliebte Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte statt. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt: 2 Euro). Kinder bis zwölf Jahre kommen kostenlos rein.

Auf dem XXL-Familien-Flohmarkt könnt Ihr wieder Schnäppchen jagen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Im Reich der Urzeit

Jerichower Platz - Einmal die Giganten der Urzeit live erleben? Das könnt Ihr am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Jerichower Platz. Hier gibt es über 50 verschiedene Dinosaurier zu entdecken, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Welt gelebt haben. Zusätzlich könnt Ihr im Ausgrabungscamp selbst zu Dinoforschern werden und Fossilien ausgraben. Der Eintritt kostet für Kinder 10 Euro und für Jugendliche sowie Erwachsene 12 Euro.

Bestaunt verschiedene Dino-Skulpturen auf dem Jerichower Platz. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Salsa in der Moon Bar

Hasselbachplatz - In der Moon Bar am Hasselbachplatz könnt Ihr Euch am Sonntag vom argentinischen Flair verzaubern lassen. Es erwarten Euch zwei Bühnen für Live-Musik, DJs und Open Stages. Lernt ab 21 Uhr zudem bei einem kostenlosen Tanzkurs mit Malado Dine Diallo ein paar Salsa-Schritte.

Lernt Salsa bei einem kostenlosen Tanzkurs. (Symbolfoto) © 123rf/iftikharalam